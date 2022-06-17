Почему сельским предпринимателям невыгодно продавать обувь и лекарства?

Алтайские бизнесмены сформировали предложения правительству России, как это изменить

17 июня 2022, 09:00

Для сельских продавцов патентная система налогообложения оказалась несовершенной. Это маленькие сельские аптеки, несетевые магазины, которые продают товары повседневного спроса, в том числе обувь. На такие товары нельзя применять патентную систему, так как налоговый кодекс запрещает патент для индивидуальных предпринимателей, реализующих лекарства, обувь и меховые изделия, подлежащие маркировке.

«Никто не может понять, почему это. Тем более на остальные виды маркируемых товаров таких ограничений нет. В результате предприниматели обуви вынуждены отказываться от её продажи, в том числе в маленьких сельских магазинах», — рассказал уполномоченный по делам предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов.

Осипов рассказал «Business FM Барнаул», что сейчас сформированы предложения правительству России, для того чтобы устранить недоработку в законе. В крае надеются, что инициативу поддержат и представители других регионов.

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Изменения в патентную систему налогообложения края депутаты приняли в ноябре 2020 года, чтобы поддержать бизнес. Патент освобождает малый бизнес от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество. Оплачивать нужно только стоимость патента. Изменения помогли индивидуальным предпринимателям плавно перейти с системы ЕНВД.

«Были приняты поправки, которые помогли предпринимателям, имеющим торговые залы, розничным предпринимателям работать по прежней стоимости патента с учётом именно площади торгового зала, а не площади торгового объекта. Внесение поправок было поддержано и правительством края, и предпринимательским сообществом. Наш закон один из лучших законов по патентной системе в субъектах РФ», — считает Андрей Осипов.

В 2021 году в Алтайском крае заключили 26 тысяч патентов.

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