Постов и сторис недостаточно: как найти грамотного SMM-специалиста

Пока одни компании заполучают тысячи новых клиентов через соцсети, у других попытки продвигаться с помощью SMM ни к чему не приводят. Проблема в том, что многие предприниматели до сих пор не знают, в чём заключается работа SMM-специалиста (спойлер — не просто в публикации постов и сторис). Как следствие — непонятные KPI, отсутствие чёткого целеполагания и нерациональное использование бюджета. Что на самом деле должен уметь и делать грамотный SMM-специалист, рассказала проектный менеджер digital-агентства Zavod Татьяна Ефремова.

— SMM-менеджер — это, по сути, копирайтер с навыками дизайнера и фотографа, верно?

— Не совсем так. SMM-специалист — это в первую очередь стратег, а не просто «печатная машинка». Он должен постоянно анализировать огромное количество данных, предвидеть точки соприкосновения с аудиторией, угадывать их предпочтения и дальнейшие действия. Поэтому среднестатистический специалист по соцсетям должен уметь проводить конкурентный анализ и анализ целевых аудиторий, разрабатывать позиционирование и tone of voice, а также знать механики вовлечения, чтобы потом на этой основе разложить контент-стратегию и стратегию продвижения.

Должен ли он уметь писать? Безусловно, так как ему приходится не только создавать текстовую часть контента, но и вести коммуникацию с подписчиками, партнёрами, экспертами и блогерами. Но подчеркну, что копирайтинг и рерайт входят в понятие SMM, но не взаимозаменяют его.

А что касается навыков визуального оформления — для крупных проектов над социальными сетями работает целая команда специалистов, включая профессионального дизайнера. Но даже если ваш специалист не будет самостоятельно заниматься дизайном, он всё равно должен в нём разбираться, ведь именно ему придётся составлять ТЗ, подбирать референсы и согласовывать конечный продукт.

Но в реальном мире заказчики, конечно, редко выделяют большие бюджеты на соцсети. Поэтому чаще всего в обязанности менеджера по соцсетям будут входить и копирайтинг, и дизайн, и комьюнити-менеджмент и даже настройка таргетированной рекламы.

— Как SMM-менеджер должен подбирать контент и определять порядок его публикации?

— Грамотный специалист разрабатывает контент-план на основании целого пула данных: сведений о целевых аудиториях, потребностях самого бренда, трендах ведения социальных сетей и даже крупных инфоповодов, имеющих отношение к сфере деятельности компании. Важную роль играет и аналитика стратегии продвижения: своевременные корректировки могут спасти аккаунт от потенциальных промашек.

— Какие рекомендации можно дать компаниям, которые хотят вести качественный SMM?

— Всегда обращайте внимание на компетентность специалиста, с которым вы работаете, — неважно в штате он, на фрилансе или сотрудничает через агентство. Не стесняйтесь на этапе коммерческого предложения запросить более подробный план действий и его обоснование. Так вы уже сможете оценить логику и компетенции человека, понять, подходят ли они конкретно вашему бизнесу. Если будет личная встреча, заранее подготовьте к ней свои вопросы по проекту: SMM-менеджер должен на них ответить.

У нас, внутри digital-агентства Zavod, все стратегии и коммерческие предложения перед презентацией заказчику проверяет проектный менеджер. Это нужно для того, чтобы ещё в самом начале работы мы смогли поставить на проект наиболее подходящего специалиста.

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