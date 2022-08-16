На предприятиях «Сибирь-Техника», «Алтайские колбасы» и Белоярский мачтопропиточный завод участники рабочих групп и сотрудники пилотных потоков прошли обучение по программе «Стандартизированная работа». Тренинг организовали в рамках национального проекта «Производительность труда».

Стандартизированная работа — это один из основных инструментов бережливого производства. Он позволяет организовать безопасную и эффективную работу, исключающую ненужные действия. В процессе обучения участники узнали о последовательности внедрения стандартизированной работы и её составляющих, отработали навык расчёта времени такта и проведения хронометража циклов и рабочих элементов. Работники научились заполнять специальные бланки, выделять элементы операций, проводить замеры времени, выявлять лишние движения и потери в работе оператора.

«Тренинги, проводимые в рамках реализации национального проекта „Производительность труда“ на предприятиях-участниках являются практико-ориентированными. Сразу же после обучения представителям предприятий совместно с экспертами РЦК предстоит начать реализацию стандартизированной работы на эталонных участках, которые станут примерами остальным подразделениям компаний», — отметила тренер Регионального центра компетенций (РЦК) Елена Моргуль.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.