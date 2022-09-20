Продавать, а не навязывать. В Барнауле пройдёт бесплатный форум для менеджеров

В условиях постоянных изменений на рынке товаров и услуг важно понимать, какую стратегию выбрать для успешных продаж. Об этом бесплатно расскажут на бизнес-форуме «Территория продаж», который пройдёт в Барнауле 29 сентября.

Эксперты мероприятия — компании «Битрикс24», «Яндекс.Бизнес», «МойСклад», X3Group, «Династия24», «Милана». Спикеры раскроют основные ошибки в работе с целевой аудиторией и подкрепят информацию наглядными кейсами. А ещё на форуме расскажут, как:

— выполнять KPI на фоне сниженного спроса и не терять клиентов;

— заново монетизировать свою клиентскую базу;

— трансформировать продажи сегодня, чтобы обеспечить прибыль завтра;

— усилить позиции на рынке и найти решения ключевых задач с помощью CRM;

— адаптироваться к новой реальности и использовать опыт для следующих вызовов.

«Это тот случай, когда с вами говорят открыто. Да, сегодня есть сложности, да — клиенты меняются. Но это не значит, что пора закрывать бизнес. Воспользуйтесь возможностью бесплатно научиться зарабатывать по-новому», — рассказали организаторы форума.

Мероприятие будет вам полезно, если:

Вы перестали выполнять KPI. На форуме вы получите чёткие инструкции, кому, где и как продавать в новое время. Никак не можете сосредоточиться на развитии. Начните с малого — посетите практический форум и составьте план действий за половину рабочего дня. Ждёте конкретных инструкций. Вместо докладов с теорией — кейсы и пошаговые руководства для решения конкретных проблем сегодня.

Места в зале ограничены, поэтому регистрируйтесь заранее. Записи с форума не будет. Узнать подробнее можно в компании X3Group по тел. 8(3852) 55-58-07 или email: uka@x3group.ru.

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