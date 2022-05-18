«Просто громкий заголовок пугающий». На кого повлияет лишение статуса признанной Московской биржи?
Статус признанной биржи нужен, чтобы получить льготы от Великобритании
Московскую биржу налоговая служба Великобритании лишила статуса признанной. Присвоен он был 5 января 2011 года, чтобы ценные бумаги пользовались определёнными налоговыми льготами. Теперь же любые инвестиции после 5 мая не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.
Что это значит и на что влияет, «Business FM Барнаул» рассказал директор барнаульского филиала «БКС Мир инвестиций» Виталий Шульга:
«Эта мера — просто громкий заголовок пугающий, не более того. Потому что никак не отразится на резидентах-инвесторах, как на частных, так и на корпоративных. Мера направлена исключительно на инвесторов-нерезидентов Московской биржи и лишает их части налоговых преференций».
Виталий Шульга поясняет, что статус признанной биржи нужен только для того, чтобы нерезидент-инвестор имел определённые льготы Великобритании. В частности, освобождение от подоходного налога по купонам от облигаций. Это касается только тех резидентов, которые попадают в правовое поле Великобритании.
Торговая ассоциация развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим участникам с 6 июня не полагаться на данные Мосбиржи при оценке курса рубля. Как пишет Bloomberg, из-за жёсткого валютного контроля. Потенциал расхождения внутриконтинентальных и оффшорных курсов был продемонстрирован на примере периода начала событий на Украине. Но с тех пор разрыв существенно сократился и составляет несколько рублей. Где найти подтверждение или опровержение курса рубля?
«Новости носят очень спекулятивный характер. Кто-то пытается смотреть котировки на криптобиржах, совершенно не понимая, что они означают, что разница, спред к Московской бирже, по сути, нивелируется комиссионными, которые инвесторы и трейдеры уплачивают на биржах. Если же брать курсы различных поставщиков, например, на Форекс-рынке, то, как правило, курсы у всех приближены к Московской бирже», — рассказал Виталий Шульга.
Эксперты в России считают, что продолжительное укрепление курса рубля чревато негативными последствиями с точки зрения бюджета, который свёрстан на 2022 год исходя из курса 72 рубля 10 копеек за доллар. Считается, в дальнейшем экономика страны больше не сможет работать «на запасах» и будет искать возможности импорта, что обеспечит курс рубля в интервале 80-85 за доллар.