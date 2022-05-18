«Просто громкий заголовок пугающий». На кого повлияет лишение статуса признанной Московской биржи?

Московскую биржу налоговая служба Великобритании лишила статуса признанной. Присвоен он был 5 января 2011 года, чтобы ценные бумаги пользовались определёнными налоговыми льготами. Теперь же любые инвестиции после 5 мая не будут рассматриваться как инвестиции, сделанные на признанной фондовой бирже.

Что это значит и на что влияет, «Business FM Барнаул» рассказал директор барнаульского филиала «БКС Мир инвестиций» Виталий Шульга:

«Эта мера — просто громкий заголовок пугающий, не более того. Потому что никак не отразится на резидентах-инвесторах, как на частных, так и на корпоративных. Мера направлена исключительно на инвесторов-нерезидентов Московской биржи и лишает их части налоговых преференций».

Виталий Шульга поясняет, что статус признанной биржи нужен только для того, чтобы нерезидент-инвестор имел определённые льготы Великобритании. В частности, освобождение от подоходного налога по купонам от облигаций. Это касается только тех резидентов, которые попадают в правовое поле Великобритании.

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«Новости носят очень спекулятивный характер. Кто-то пытается смотреть котировки на криптобиржах, совершенно не понимая, что они означают, что разница, спред к Московской бирже, по сути, нивелируется комиссионными, которые инвесторы и трейдеры уплачивают на биржах. Если же брать курсы различных поставщиков, например, на Форекс-рынке, то, как правило, курсы у всех приближены к Московской бирже», — рассказал Виталий Шульга.

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