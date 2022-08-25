Работники Барнаульского завода мехпрессов получат материальную помощь к 1 сентября

Подготовка к учебному году — это всегда большие расходы. Зная об этом, руководство группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» каждый год материально поддерживает работников, дети которых идут в школу.

Два года назад такой вид помощи прописали в коллективном договоре предприятия. Ранее выплаты для подготовки детей к учебному году работники получали индивидуально, по заявлению. Сейчас поддержка действует массово: деньги ко Дню знаний получат все сотрудники, у кого есть дети-школьники — а это 158 человек.

«Социальная поддержка работников в различных жизненных ситуациях — важная часть корпоративной культуры нашего предприятия. Это и компенсация затрат на детский отдых в летних лагерях, организация досуга для детей работников и другие меры. Также мы оказываем помощь к новому учебному году родителям школьников, потому как считаем важным вкладываться в развитие и обучение детей наших сотрудников», — рассказал руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

Всего к учебному году работникам выделили около 700 тысяч рублей. Сумма выплат разная — от трёх до десяти тысяч рублей. Самую большую поддержку получат родители первоклассников — среди работников Барнаульского завода мехпрессов их 17 человек.

У начальника деревообрабатывающего цеха Вячеслава Панферова трое детей. Младшая дочь 1 сентября пойдёт в первый класс. Для многодетной семьи материальная помощь, оказанная заводом, очень важна: одеть троих детей к школе, купить всю необходимую канцелярию — дорогое удовольствие.

«Не каждое предприятие оказывает поддержку своим работникам. Тем радостнее, что Барнаульский завод мехпрессов поощряет нас таким образом», — отметил Панферов.

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Сергей Ферапонтов — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы РФ, правительства Алтайского края, администрации города Барнаула, администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.