Развиваться вместе. Что представляет собой шинный комбинат Nortec и как он помогает своим сотрудникам

Шинный комбинат Nortec входит в пятёрку самых крупных представителей отрасли в Алтайском крае. В компании работают более 2000 человек. В производственных циклах такого масштаба, где все тесно связаны друг с другом, важна работа каждого звена. В День химической промышленности предприятие традиционно отметило своих лучших сотрудников.

Особая химия цехов

Продукция Nortec широко известна и распространена не только на территории нашей страны, но и по всему миру. Это стало возможным благодаря достижениям каждого отдела, цеха, каждого отдельно взятого человека. На предприятии много ветеранов труда. Некоторые из них основали целые династии и передают свой опыт, навыки и знания из поколения в поколение.

Осваивать новые профессии с нуля или же в процессе работы — хорошая традиция Nortec. Так, например, Григорий Ярич пришёл на завод 10 лет назад и начал свой путь на предприятии с обрезчика резиновых изделий. Потом поработал слесарем по замене диафрагм и слесарем по замене пресс-формы и оснастки. А последние четыре года работает машинистом пескоструйной машины. Несколько раз его признавали лучшим по профессии.

Он объясняет это так: «Я человек старой закалки, привык трудиться и сложностей не боюсь. Менять место работы не планирую: зарплата здесь достойная, и график можно под себя выбрать».

Для тех, кто не боится трудностей

Иногда говорят, что молодёжь сегодня тяжело привлечь на заводы. Безусловно, тем, кто предпочитает офисный уклад, не место в шумных и жарких цехах. Те же, кого физическим трудом не напугать, остаются в Nortec на долгие годы.

Владимир Пойманов восемь лет назад пришёл работать на предприятие мастером сборочного цеха. Дошёл до заместителя начальника (а позже и начальника) автокамерного цеха. Сегодня он руководит сборочным цехом. В копилке его наград — благодарственные письма от администрации города и внутрикорпоративные, «Хрустальная шина», а также две награды за мастера и «Лучший по профессии». Своё дальнейшее развитие Владимир Пойманов связывает только с Nortec: всегда есть работа, достойная заработная плата, коллектив сложился дружный и крепкий, а самое главное — есть карьерный рост и можно реализовать свои возможности.

Фото: Анна Зайкова / altapress.ru

Не представляет своего развития без Nortec и главный конструктор Иван Стрельцов. В компанию он пришёл в 2015 году — сразу после вуза. Три года отработал инженером-конструктором, потом был менеджером проектов, но всё же вернулся к «родной» профессии. Около трёх лет назад ему предложили должность главного конструктора, где он продолжает совершенствовать свои навыки и знания.