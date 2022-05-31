Развиваться вместе. Что представляет собой шинный комбинат Nortec и как он помогает своим сотрудникам
В День химической промышленности предприятие традиционно отметило своих лучших сотрудников
Шинный комбинат Nortec входит в пятёрку самых крупных представителей отрасли в Алтайском крае. В компании работают более 2000 человек. В производственных циклах такого масштаба, где все тесно связаны друг с другом, важна работа каждого звена. В День химической промышленности предприятие традиционно отметило своих лучших сотрудников.
Особая химия цехов
Продукция Nortec широко известна и распространена не только на территории нашей страны, но и по всему миру. Это стало возможным благодаря достижениям каждого отдела, цеха, каждого отдельно взятого человека. На предприятии много ветеранов труда. Некоторые из них основали целые династии и передают свой опыт, навыки и знания из поколения в поколение.
Осваивать новые профессии с нуля или же в процессе работы — хорошая традиция Nortec. Так, например, Григорий Ярич пришёл на завод 10 лет назад и начал свой путь на предприятии с обрезчика резиновых изделий. Потом поработал слесарем по замене диафрагм и слесарем по замене пресс-формы и оснастки. А последние четыре года работает машинистом пескоструйной машины. Несколько раз его признавали лучшим по профессии.
Он объясняет это так: «Я человек старой закалки, привык трудиться и сложностей не боюсь. Менять место работы не планирую: зарплата здесь достойная, и график можно под себя выбрать».
Для тех, кто не боится трудностей
Иногда говорят, что молодёжь сегодня тяжело привлечь на заводы. Безусловно, тем, кто предпочитает офисный уклад, не место в шумных и жарких цехах. Те же, кого физическим трудом не напугать, остаются в Nortec на долгие годы.
Владимир Пойманов восемь лет назад пришёл работать на предприятие мастером сборочного цеха. Дошёл до заместителя начальника (а позже и начальника) автокамерного цеха. Сегодня он руководит сборочным цехом. В копилке его наград — благодарственные письма от администрации города и внутрикорпоративные, «Хрустальная шина», а также две награды за мастера и «Лучший по профессии». Своё дальнейшее развитие Владимир Пойманов связывает только с Nortec: всегда есть работа, достойная заработная плата, коллектив сложился дружный и крепкий, а самое главное — есть карьерный рост и можно реализовать свои возможности.
Фото: Анна Зайкова / altapress.ru
Не представляет своего развития без Nortec и главный конструктор Иван Стрельцов. В компанию он пришёл в 2015 году — сразу после вуза. Три года отработал инженером-конструктором, потом был менеджером проектов, но всё же вернулся к «родной» профессии. Около трёх лет назад ему предложили должность главного конструктора, где он продолжает совершенствовать свои навыки и знания.
«В самом начале было интересно, как предприятие работает изнутри. В университете я получил специализацию именно по технологии переработки пластмасс и эластомеров, и на завод пошёл работать по специальности. Думал, что несколько лет поработаю для подтверждения профессии и буду двигаться дальше. Но появились новые интересы, начал ездить в командировки, смотрел, как работают коллеги в других странах и городах. Профессиональный интерес стал расти. Я видел, как продукт, который я делал своими руками, доходит до потребителя, работает, видел его востребованность. Не ожидал, что работа на заводе так затянет и за такой относительно короткий срок получится совершить карьерный скачок. Своё дальнейшее развитие разделяю с развитием предприятия — будет развиваться завод, буду развиваться и я», — подчёркивает Иван Стрельцов.