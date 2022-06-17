Региональный центр компетенций Алтайского края прошел сертификацию федеральными экспертами

Региональный центр компетенций Алтайского края (РЦК) с 8 по 9 июня прошёл процедуру сертификации федеральными экспертами. В состав комиссии — представители Федерального центра компетенций (ФЦК), Министерства экономического развития РФ, а также РЦК Волгоградской области и Республики Марий Эл.

Сертификация включает два этапа. На первом эксперты дистанционно проверяют выполнение целевых показателей проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состав сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях-участниках.

В ходе второго этапа они уже лично посещают производственные площадки, где реализуют нацпроект, оценивают произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса. Также на данном этапе оценивают компетенции экспертов РЦК, связанные с обучением сотрудников предприятий — участников нацпроекта и организацией работ самого РЦК.

В ходе сертификации комиссия посетила КАУ «Алтайский центр кластерного развития», на базе которого создан РЦК, «Фабрику процессов», расположенную в центре «Мой бизнес», а также два предприятия Алтайского края — ООО «Мартика» и ООО «Спецавтоматика».

Так, на предприятии «Мартика» в июле прошлого года специалисты РЦК завершили основной этап реализации проекта по снижению времени протекания процесса изготовления изделий для хранения. Использование инструментов бережливого производства позволило снизить время протекания процесса на 74%, увеличить выработку на 23,6% и уменьшить запасы незавершённого производства на 29%.

На «Спецавтоматике» работа по оптимизации процесса производства узла управления спринклерного воздушного в комплекте с акселератором закончилась в прошлом месяце. Здесь также инструменты бережливого производства позволили получить хорошие результаты. На момент закрытия проекта сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК увеличили выпуск узлов управления на 20%, снизили незавершённое производство на 31% и время протекания процесса на 62%.

Что касается мероприятий, связанных с обучением сотрудников предприятий — участников нацпроекта, «Фабрикой процессов» и организацией работы РЦК, — они также были отмечены федеральными экспертами на достаточном уровне.

«Каждая сертификация федеральными экспертами — это, прежде всего, профессиональный взгляд „со стороны“ на нашу работу и получение ценной обратной связи. Мы в очередной раз продемонстрировали достаточный уровень реализации проектов, обучения сотрудников, организации работ на „Фабрике процессов“ и самого РЦК. В то же время получили полезные рекомендации по дальнейшему развитию, которыми обязательно воспользуемся», — отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Напомним, что процесс сертификации РЦК субъектов РФ начался в 2021 году и проводится ежегодно. Следующая сертификация РЦК Алтайского края пройдёт через 12 месяцев.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.