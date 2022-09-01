Ретро, симметрия и жирный шрифт: эксперт рассказала о трендах веб-дизайна в 2022 году

Хороший веб-дизайнер, создавая визуал, опирается не только на свой художественный вкус, но и на тренды в digital-среде. И если раньше пользователи отдавали предпочтение минималистичному и «дорогому» стилю, сейчас на пике популярности ретротенденции, обилие типографики и яркий, оптимистичный дизайн. Подробнее о том, как сейчас оформлять визуал в соцсетях, рассказала руководитель digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

— Текст играет огромное значение при оформлении визуала. Какой тренд в типографике сейчас можно назвать ключевым?

— Конечно, жирный шрифт. Он особенно эффективен для заголовков и призывов к действию. Бренды дополняют его яркими визуальными эффектами, тем самым привлекая внимание даже самых активных скроллеров. Но с ним важно не переборщить, чтобы не потерять акценты.





Кейс digital-агентства Zavod / Сайт МЕМ Group

— Какие эмоции должен вызывать у пользователей трендовый дизайн?

— Пользователи уже устали от напыщенности, пафоса и эффекта «дорого-богато». Контент становится более лёгким для восприятия, более позитивным. Это особенно важно в период нестабильной обстановки на политической арене, когда многие живут в состоянии тревожности. Поэтому сейчас стоит делать акцент на яркие цвета, природные формы и текстуры, динамичные образы.

Кейс digital-агентства Zavod / Социальные сети производителя натуральных напитков «Вележи»

Играя с цветом, можно использовать градиенты — они добавляют дизайну глубины, движения и энергии. Это универсальный инструмент, с которым можно создавать разные эффекты.

Кейс digital-агентства Zavod / Социальные сети стоматологии «Кариб Плюс»

— А как насчёт трендов в композиции? Асимметрия всё ещё актуальна?

— Симметричные макеты создают ощущение порядка, которое может быть более привлекательным для пользователей. Симметричная планировка даёт ощущение спокойствия и визуальной стабильности. К тому же так проще найти необходимую информацию.





Кейс digital-агентства Zavod / Сайт Национальных проектов в Алтайском крае

— Как понять, подойдёт ли тренд тому или иному бренду?

— Нужно понимать, что у компании, которая работает не первый день, уже сформирована концепция позиционирования, в которую включены элементы визуального стиля. Например, если вы работаете в области госсектора, вам вряд ли подойдёт ретростиль или яркие кислотные цвета.

Но мы назвали лишь основные тренды, а их намного больше — например, использование собственных эмоджи, психоделика, сюрреализм, инклюзивный визуал и многое другое. Внедрив хотя бы одну-две из актуальных тенденций, вы уже освежите дизайн и привлечёте больше внимания к своему бренду. А если вы не знаете, что подойдёт именно вам, но хотите быть в тренде, — обращайтесь к нам, в digital-агентство Zavod.

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