Рога единорога за репост. Актуальны ли розыгрыши как способ продвижения в 2023 году

Когда брендам хочется быстро набрать аудиторию, поднять вовлечённость или количество просмотров, они устраивают розыгрыши. Но эффективно ли это сейчас или лучше приберечь бюджет на что-то другое? Разберёмся вместе с командой Digital-агентства Zavod.

«Розыгрыш продукции, скидок или других бонусов — дело не новое. Им сейчас никого не удивишь, если вы, конечно, не предлагаете выиграть что-то фантастическое (рога единорога или дополнительную жизнь, например). Однако кто бы что ни говорил, розыгрыш был и будет хорошим способом познакомить с брендом новую аудиторию и повысить лояльность старой», — сказала SMM-специалист Алина Мезенцева.

Работать с этим инструментом вовлечения можно и нужно и в 2022, и в 2023 году. Но для достижения реальных показателей важно соблюдать определённые правила и знать нюансы.

Механика

Всё начиналось с розыгрышей за репосты. Но сейчас они работают не так эффективно, как раньше.

«Многие пользователи публикуют розыгрыши у себя на странице с большой неохотой. Как минимум потому что не хотят „засорять“ свою личную страницу. Поэтому подобная механика работает либо на очень вовлечённую аудиторию, либо на ярых „халявщиков“, которые участвуют во всём подряд», — добавляет SMM-менеджер Татьяна Ефремова.

Куда лучше дела обстоят с розыгрышами за лайки, комментарии и отметки друзей. С одной стороны, это проще для пользователя, с другой — благодаря умным алгоритмам, если человек реагирует на контент, то он предлагается и его подписчикам. Так что и такой способ отлично работает на узнаваемость.

«Но если вы хотите разыграть что-то очень ценное, и при этом только среди реальной целевой аудитории бренда, не стесняйтесь усложнять правила. Да, вы не соберёте больших показателей, зато возьмёте авторитетом. Например, можно разыграть путешествие за отзыв с фото в „2ГИС“ или сертификат на 20 тысяч рублей за публикацию с отметкой аккаунта. Вариантов множество», — добавила Татьяна Ефремова.

При этом всегда ставьте одним из условий подписку на страницу бренда. Ведь точки контакта с подписчиками будут продолжаться, в отличие от тех, «кто просто заглянул посмотреть».

Способы повысить эффективность

Дополнительная настройка таргетированной рекламы и посевы в группах, где сконцентрирована основная ЦА, обеспечат больше охватов. И при правильных креативах вы получите намного больше реакций в виде переходов на страницу бренда, лайков, комментариев и даже репостов.

«Текст также играет большую роль. Не нужно лить воду. Всё кратко и по делу, но с акцентами на ценность приза и лёгкость выигрыша. Пользователи читают мельком. Вам нужно предоставить информацию так, чтобы двух секунд хватило для понимания, что и для чего нужно сделать», — пояснила Ефремова.

Минусы

Быстрый рост показателей всегда сменяется падением. Насколько оно будет большое, зависит от умения SMM-специалиста удерживать внимание ЦА интересным контентом. Однако оттока части подписавшихся не избежать.

«Это нормально. Любителей получить что-то бесплатно много, но они не обязательно должны быть вашими потенциальными клиентами. Соответственно, когда всё закончится, они уйдут. Поэтому планируя розыгрыши, учитывайте, что вы можете потерять около 10% новых подписчиков», — отметила проектный менеджер Вера Кривенко.

Вывод

Розыгрыши эффективны при сочетании нескольких составляющих:

— продуманный креатив (текст + картинка);

— продвижение (таргет, посевы, постоянное напоминание в историях);

— несложные правила участия.

«Капля воображения и немного техничности может обеспечить вам море лояльных подписчиков», — добавила Кривенко.

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