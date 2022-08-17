«Ростелеком» организовал для барнаульского бизнес-агентства облачную телефонию с выходом на регионы

Алтайский филиал «Ростелекома» установил услугу «Виртуальная АТС» для агентства контент-маркетинга и комплексного продвижения бизнеса Kuko. Оператор выделил компании 78 облачных номеров с нумерацией из местных телефонных баз большинства регионов России и настройкой переадресации входящих звонков на единый контактный центр «8 800» в Барнауле.

«Мы хотели дать нашим и потенциальным клиентам возможность дозваниваться с местных номеров своих регионов, показать им, что работаем по всей стране, и посмотреть, как эта схема будет влиять на конверсию рекламы. Подключение такого количества облачных номеров было затратным для нас. „Ростелеком“ предложил льготный период — месяц пользования услугой за один рубль. За это время мы протестировали сервис, убедились в том, что люди охотнее откликаются на наши предложения. В итоге оставили для работы часть созданной в облаке номерной базы городов, где конверсия оказалась самой высокой», — сообщил генеральный директор Kuko Алексей Кухаренко.

На техническую часть работ у «Ростелекома» ушло меньше месяца, несмотря на то, что довольно сложно запустить в эксплуатацию большое количество облачных номеров виртуальной АТС одновременно.