Фотосессия для металлочерепицы. В агентстве EventCorpLife рассказали об особенностях контент-съёмки

Профессиональная съёмка металлочерепицы — и такие бывают задачи у корпорации творчества EventCorpLife. Агентство уже второй год создаёт качественный контент для крупного производителя профнастила и сэндвич-панелей «Металл Профиль». Менеджеры агентства ищут и готовят съёмочные площадки, подбирают фотографов и видеографов, контролируют весь рабочий процесс.

И такие съёмки далеки от студийных. Работать приходится на реальных строительных объектах: от частных домов до детских садов, рассказывает менеджер EventCorpLife Елена Лепа. Но результат того стоит.

«Съёмочный процесс не так просто организовать. Всегда нужно учитывать погодные условия. А также и состояние площадки: бывает такое, что мы приезжаем, а стройка ещё частично идёт. Приходится убирать мусор или переносить строительные материалы. И, конечно, помнить об особенностях продукта. Например, для съёмки металлочерепицы нужен квадрокоптер. Но запускаем его не как хотим, а против часовой стрелки, по нахлёсту металлочерепицы. Потому что так не только красиво, но ещё и показательно», — рассказала Елена Лепа.

Фото: EventCorpLife

После работы на объекте начинается самый кропотливый и ответственный этап — отсмотр и обработка контента. Менеджеры выбирают самые «эмоциональные» и показательные снимки, которые могут покорить потенциального клиента с первых секунд. После ретуши конечный результат сразу отправляют в каталоги, социальные сети и карточки товаров.

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