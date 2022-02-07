"Сэкономили клиентам миллионы". Как бизнесу избежать штрафов за экологию и не платить лишнего

Ежегодно в Алтайском крае контролирующие органы фиксируют десятки тысяч нарушений природоохранного законодательства. Большинство из них приходится на деятельность предприятий. Как соблюдать закон и при этом не мешать развитию бизнеса, рассказал директор по развитию судебноэкспертного учреждения СФО Независимая аналитическая лаборатория Даниил Ярцев.

Сделать бизнес более экологичным

— Существует обывательское мнение, что экологический контроль касается в основном только крупных промышленных предприятий, у которых есть какие-то опасные отходы или на территории стоит дымящая труба. Это не так?

— Это не совсем так. Каждая организация, которая производит выбросы, загрязняющие окружающую среду, должна разрабатывать проекты по снижению и компенсации этого воздействия. В первую очередь, мы говорим о законе об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом законодательстве. Для выполнения всех требований предприятие должно оценить объёмы и характер влияния производства на среду. На основании этого определяется, сколько компания будет платить государству в качестве компенсации за воздействие на окружающую среду. Причём под действие этого закона подпадают не только заводы, котельные и прочие подобные предприятия, но даже и торговые, офисные и иные объекты недвижимости.

— Ваша организация помогает предприятиям выполнять все эти требования?

— Да. На базе своей лаборатории мы проводим исследования в рамках экологического контроля предприятия. Это исследования воды, почвы, отходов производства, атмосферного воздуха, промышленных выбросов, определение эффективности газоочистного и пылеулавливающего оборудования и все другие исследования, которые необходимы промпредприятиям для соблюдения природоохранного законодательства.

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Также мы разрабатываем природоохранную документацию, проводим судебную и досудебную экспертизы соблюдения природоохранных норм. Кроме того, наша организация имеет возможность представлять интересы заказчика в суде, если это необходимо. Ещё одно из наших направлений — обучение и повышение квалификации специалистов в области экологического контроля для предприятий. В общем, мы обеспечиваем весь цикл природоохранной деятельности для наших заказчиков — от отбора проб, измерения и исследования до применения их в правовой плоскости. Очень важно и то, что наша лаборатория имеет соответствующую аккредитацию на выполнение всех исследований. Для этого наша база оснащена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием.

Одна из наших главных задач — это помочь сделать бизнес более экологичным и безопасным для граждан и окружающей среды, развить на предприятиях экологическую культуру, чего требуют современные стандарты.

Не попасть на штрафы

— Много ли таких организаций, как ваша, работает в регионах Сибири?

— Мы являемся тем инструментом, который профессионально может решать задачи природопользователей в области промышленной экологии. Создаём такой механизм, который позволяет предприятиям решать свои производственные задачи, не нарушая природоохранное законодательство. Таких крупных организаций, как наша, немного даже в масштабах страны. Другие значимые игроки этого рынка — государственные лаборатории. Это подведомственные лаборатории Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Поэтому нас часто привлекают как независимых исследователей, ведь мы не заинтересованы в том, чтобы природопользователь платил за негативное воздействие на окружающую среду по максимальной ставке.

Кроме того, мы не только выдаём документы, подтверждающие уровень воздействия, или результаты других исследований, но и можем вместе с ними пойти с клиентом в суд как независимые эксперты.

— Насколько ваши услуги востребованы?

— Законодательство нужно исполнять, хотят этого руководители компаний или нет. Почти у всех предприятий образуются отходы, есть выбросы в атмосферу. И чем оно масштабнее, тем больше ему требуется разрешительных документов. Кроме того, недостаточно один раз получить эти документы — их постоянно надо подтверждать. Поэтому работа цикличная. Например, организация начала свою деятельность и разработала проект воздействия на окружающую среду, который действует 5-7 лет. Проектом предусмотрен план-график контроля: в какие даты, с какой периодичностью необходимо проводить анализы. Если организация не проведёт исследования, не представит соответствующие документы в контролирующие органы, то ей грозит штраф или другие санкции вплоть до приостановки деятельности.

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Мы работаем на территории Сибирского федерального округа с 2010 года. У нас есть представительства в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, в Красноярском крае, республиках Тыва, Хакасия и Алтай. Кроме того, работаем и с регионами Урала, Дальнего Востока, европейской части России. Считаю, что за эти годы мы заслужили статус экспертов в области промышленной экологии на рынке консалтинговых услуг.

Мы работаем в Кемеровской области с шахтами в части исследований атмосферного воздуха, почвы и воды. В общем, спектр деятельности нашей лаборатории очень широк. Мы сотрудничаем и с аэропортами: барнаульским, новосибирским, красноярским, горно-алтайским — для них разрабатываем проекты защитных зон, производим мониторинг атмосферного воздуха согласно графику. Среди наших клиентов много силовых структур: Росгвардия, ФСБ и другие. Также наши специалисты летают в удалённые части Красноярского края на вертолётах с портативным оборудованием в рамках контрактов с нефтегазовыми компаниями.

Независимый взгляд

— Сейчас на одном рынке с вами работают государственные лаборатории, но ещё несколько лет назад конкурентов из частного бизнеса у них не было.

— Это закономерный итог развития рынка. Действительно, ещё около десяти лет в области промышленной экологии стоял вопрос только о контроле и надзоре за деятельностью предприятий. Но когда стало понятно, что требований природоохранного законодательства очень много и затрагивают они большую часть бизнеса, то возникла естественная необходимость в консалтинговых услугах в этой сфере. Рынок стал меняться: в сферу экологии пошли частные компании. В основном они работают в области проектирования и разработки природоохранной документации, а исследовательских лабораторий у них нет. Мы же решили объединить эти направления, чтобы оказывать весь спектр услуг в промышленной экологии.

— В чём преимущество негосударственной, частной организации?

— В случае проверок от контролирующих органов мы можем проводить исследования параллельно, чтобы было независимое заключение незаинтересованной стороны. Это позволяет избежать возможных нарушений методик исследования, применения ненадлежащего оборудования. Поскольку наше заключение имеет равную юридическую силу с государственными, то оно применимо в случае споров. Наше преимущество: мы не являемся надзорным органом, поэтому не заинтересованы, например, в том, чтобы присвоить предприятию более высокий класс опасности отходов.

Разработка природоохранной документации и лаборатория у нас представлены вместе — это смежный продукт. Поэтому мы можем предоставить услугу "экология под ключ", чего не могут сделать государственные лаборатории.

Да, у нас в регионе есть компании, которые занимаются разработкой документации. Но своих лабораторий у них нет, поэтому они обращаются к нам. То есть мы обеспечиваем весь цикл необходимых работ.

Кроме того, мы имеем возможность применять индивидуальный подход в решении задач наших клиентов. Это касается гибкого ценообразования и сроков работ: если исследования нужно провести условно “завтра” или даже “сегодня” и оперативно выдать результат, то мы это сделаем. Таким образом, клиент экономит время и не допускает простоя предприятия. Если подытожить, то наша организация отличается в этом плане максимальной клиентоориентированностью. Безусловно, при надлежащем уровне профессионализма.

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Сэкономить миллионы

— Случались ли уже ситуации, в которых вы, выступив независимыми экспертами, действительно помогли клиенту?

— Таких примеров немало. Например, к нам обратилась крупная тепловая компания, работающая в Омске. У них на предприятии прошла проверка надзорных органов в отношении временного размещения отходов. Руководство опасалось, что государственная организация присвоит им более высокий класс опасности отходов, поэтому они пригласили нас как независимых экспертов провести параллельный отбор проб и их исследование. В результате опасения оправдались: гослаборатория решила, что отходы имеют четвёртый класс опасности. Это значит, что тепловой компании пришлось бы платить за негативное воздействие на окружающую среду в 100-150 раз больше, чем при их фактическом классе опасности. В сумме речь может идти о многих миллионах рублей. Более того, их обязали бы доплатить за предыдущие годы. Наше же исследование показало, что отходы относятся к пятому классу, а гослаборатория нарушила методику отбора проб. Мы доказали это в суде и так сэкономили клиенту порядка пятисот миллионов рублей. И таких ситуаций у нас за время работы было немало. Также мы выдавали заключения о том, как предприятие может снизить класс опасности отходов, обезвреживая их определённым способом. Или, например, котельная может снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, применяя другой уголь.

— То есть предприятие может с вашей помощью не только соблюсти все законодательные требования в области экологии, но и существенно сэкономить?

— Да, и в отдельных ситуациях, считаю, проводить исследования просто необходимо. Не так давно к нам обратился фермер, который хотел купить определённый участок земли, чтобы на нём выращивать сельхозкультуры. Его интересовало, пригодна ли почва для растениеводства и конкретного растения. Мы взяли пробы земли, исследовали их на предмет разных агрохимических показателей, засорённости. В итоге выяснилось, что участок не пригоден для тех целей, которые были у фермера. Поэтому отказавшись от его покупки он не понёс убытки.

Продолжая тему исследований почвы скажу также, мы по результатам исследований можем дать рекомендации, что нужно делать, чтобы повысить урожайность, какие удобрения нужно применять.

К нам обращаются и застройщики, чтобы доказать возможность строить жильё или другую недвижимость на конкретном участке. Например, один барнаульский девелопер выяснил, что принадлежащая ему земля оказалась в санитарно-защитной зоне аэропорта — так называемой “седьмой подзоне”. Это значит, что строить жилые дома там нельзя. Но проведённые нами анализы доказали: на тот участок не оказывается негативного воздействия ни по шуму от самолётов, ни по выбросам. Так девелопер получил возможность возвести там жилье. Также застройщикам мы помогаем при сдаче домов в эксплуатацию, давая заключение о соответствии здания нормам освещенности, шума и т. д.

Больше чем лаборатория

— Насколько сложно соблюдать природоохранное законодательство? И насколько дорого?

— Действительно, сейчас ситуация складывается таким образом, что бизнесу зачастую заплатить штраф дешевле, чем заботиться о снижении количества выбросов, внедрять какие-то технологии в этой области. А мы хотим изменить ситуацию. Но если предприятие делает всё самостоятельно, то для него это сложно и дорого. Ведь какая задача стоит у руководства предприятий-природопользователей? Реализовывать свои коммерческие интересы, вписываясь в экологические нормативы и требования государственной политики. Нужна разработка нормативно-разрешительных документов и качественный, своевременный производственный контроль. Но содержать сегодня даже на относительно крупном предприятии экологическую службу — это достаточно дорого. Мы видим это, и нам есть что предложить. Сейчас работаем над созданием такого сервиса, где бы предприятие за небольшую сумму могло получать все необходимые услуги, исполнять с его помощью природоохранное законодательство, понимать, где, когда и что им необходимо сделать.

— О каком сервисе идёт речь?

— Сейчас мы хотим на нашей базе, лаборатории и компетенциях наших специалистов построить уже IT-компанию, которая бы решала задачи клиентов в области промышленной экологии. Чтобы это был доступный по цене и качеству услуг сервис для предпринимателей. Сегодня сфера экологии стала одной из самых значимых, в том числе в государственной политике. Ведь остра проблема выбросов промышленных предприятий в атмосферу, происходят утечки отходов в водоёмы. Одними штрафами эти проблемы не решишь. Нужен не только кнут, но и механика для соблюдения всех требований.

— Много ли компаний могли бы стать клиентами вашего сервиса?

— Сегодня — порядка 80% всех предприятий. Как правило, у них нет своей экологической службы, как нет даже понимания того, что им нужно делать в плане природопользования, какие документы иметь. Если для них будет просто соблюдать законодательство с помощью нашего сервиса, то они будут это делать. То есть мы хотим быть не просто лабораторией, но компанией, работающей с помощью технологий с клиентами, находящимися в любой точке России. Приведу аналогию: сейчас каждому предприятию уже не нужно иметь в штате бухгалтера, потому что есть различные онлайн-сервисы, делающие эту работу автоматически. Так же мы хотим сделать и в области экологии.

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Государственные органы не могут контролировать каждую условную трубу в регионе, которая делает выбросы. И само предприятие не может купить необходимое для мониторинга оборудование и установить его без разрешительных документов и соответствующей аккредитации. Но мы можем всё это делать. Более того, мы видим дефицит таких компаний, как наша, от Урала до Дальнего Востока. Поэтому пространство для работы и роста у нас есть.

Судебноэкспертное учреждение СФО Независимая аналитическая лаборатория

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