Алтайский бизнес активно усиливает присутствие на Wildberries

Региональный бизнес всё активнее начинает использовать Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Только в Алтайском крае за последний год число продавцов на площадке выросло в 3,2 раза, до 4,7 тысячи. Аналогичная тенденция наблюдается и в других субъектах РФ — например, в Чувашии и Астраханской области.

В связи с этим ретейлер открыл новые логистические центры в Барнауле, Астрахани и Чебоксарах.

Логистическую инфраструктуру ретейлер развивает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с малым бизнесом. Ранее в 2022 году новые центры также были открыты ещё в семи регионах.

Ранее amic.ru рассказал, как маркетплейсы выживают в условиях санкций.