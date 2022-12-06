СМИ: пивной магнат с Алтая может купить завод PepsiCo под Москвой
Предприятие расположено в Раменском, и до начала спецоперации его оценивали до 500 млн рублей
Основной владелец алтайской пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин может купить завод PepsiCo в подмосковном Раменском, сообщает «Ъ».
В ФАС поступило ходатайство компании «Клин Аква» основного владельца «Бочкарей» Смагина о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки»). Эта фирма принадлежит американской PepsiCo, и в Раменском она выпускала соки.
Однако ещё в 2015 году предприятие закрыли, сконцентрировав производство в Липецке. А в 2021-м площадку в Раменском и вовсе решили продать.
По данным собеседника «Ъ», на сегодня этот объект представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями. До начала СВО актив оценивали до 500 млн рублей. Ранее в этом году «ВБД Напитки» хотел купить производитель сыров Alti ГК «Мультипро», но сделка, видимо, не состоялась, отметил другой источник.
Собеседник издания также отметил, что Бочкарёвский завод сегодня активно интересуется развитием на рынке безалкогольных напитков. Однако ввиду больших затрат на логистику из Алтайского края и крайне высокую чувствительность такой продукции к цене напитки предприятия на московском рынке могут быть менее конкурентоспособными.
Другой собеседник при этом считает, что образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша ещё не заполнена, а завод в Подмосковье позволит обслуживать центр страны, юг и Поволжье, где безалкогольные напитки пользуются наибольшим спросом.