СМИ: пивной магнат с Алтая может купить завод PepsiCo под Москвой

Основной владелец алтайской пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин может купить завод PepsiCo в подмосковном Раменском, сообщает «Ъ».

В ФАС поступило ходатайство компании «Клин Аква» основного владельца «Бочкарей» Смагина о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки»). Эта фирма принадлежит американской PepsiCo, и в Раменском она выпускала соки.

Однако ещё в 2015 году предприятие закрыли, сконцентрировав производство в Липецке. А в 2021-м площадку в Раменском и вовсе решили продать.

По данным собеседника «Ъ», на сегодня этот объект представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями. До начала СВО актив оценивали до 500 млн рублей. Ранее в этом году «ВБД Напитки» хотел купить производитель сыров Alti ГК «Мультипро», но сделка, видимо, не состоялась, отметил другой источник.

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Собеседник издания также отметил, что Бочкарёвский завод сегодня активно интересуется развитием на рынке безалкогольных напитков. Однако ввиду больших затрат на логистику из Алтайского края и крайне высокую чувствительность такой продукции к цене напитки предприятия на московском рынке могут быть менее конкурентоспособными.

Другой собеседник при этом считает, что образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша ещё не заполнена, а завод в Подмосковье позволит обслуживать центр страны, юг и Поволжье, где безалкогольные напитки пользуются наибольшим спросом.