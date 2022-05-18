СМИ: «Яндекс» планирует продать поисковик, почту и «Кинопоиск»
В самой компании это отрицают
18 мая 2022, 07:50, Никита Черников
Компания «Яндекс» планирует продать свои российские активы — поисковик, почту и сайт «Кинопоиск», пишет «Коммерсантъ».
В числе потенциальных покупателей — Ростех и Сбербанк.
При этом в самом «Яндексе» информацию уже опровергли, заявив, что никаких переговоров о продаже сервисов компания не ведёт.
«Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается «Новостей» и «Дзена», — говорится в сообщении.
В апреле «Яндекс» договорился с VK о продаже «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена». Однако ещё за несколько дней до объявления сделки в компании отрицали слухи о продаже этих сервисов.
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