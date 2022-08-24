Сотрудники алтайских компаний «Петров» и «ПФ-ВУД» прошли обучение на «Фабрике процессов»

Работники ООО «Петров» и ООО «ПФ-ВУД» прошли обучение на «Фабрике процессов», открытой в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Тренинг провели эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Эксперты РЦК отметили стремление руководителя к развитию сотрудников в освоении инструментов бережливого производства, сплочённость коллектива, а также вовлечённость и искренний интерес к тому, как улучшить работу на производстве.

Как показывает практика, участие в «Фабрике процессов» повышает не только уровень компетенций сотрудников, но и их вовлечённость в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

«На сегодняшний день более 50 региональных команд прошли обучение на „Фабрике процессов“ и „Фабрике офисных процессов“. Участниками стали представители предприятий — участников национального проекта „Производительность труда“, субъекты малого предпринимательства, а также представители учебных заведений и органов исполнительной власти. Все они получили знания и опыт практического применения инструментов бережливого производства», — отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Напомним, «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Подать заявку на участие в «Фабрике процессов» или «Фабрике офисных процессов» можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru