Сотрудники «Новичиха Лес» прошли обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Тренеры Регионального центра компетенций с 13 по 16 сентября провели на ООО «Новичиха Лес» базовое обучение по темам бережливого производства. В тренингах участвовали все члены рабочей группы. Для руководителей также организовали семинар по декомпозиции целей.

Так, обучение по теме «Основы бережливого производства» было направлено на анализ сотрудниками своих действий на всех стадиях производства. Действия оценивали с точки зрения их полезности для готового продукта. Это позволяет минимизировать или исключить потери и снизить количество лишней работы.

Новые знания по теме «Реализация проектов по улучшениям на предприятиях» помогут понять методологию проектной деятельности и разобраться в этапах реализации проекта на предприятии. А также — научиться формулировать проблемы, снижающие эффективность работы, и составлять планы по их решению.

Обучение по теме «5С» позволит правильно создать безопасное, удобное и эффективное рабочее пространство.

Тренинг «Производственный анализ» помог проанализировать основные причины невыполнения или перевыполнения задания и скорректировать работу так, чтобы исключить их повторение.

В ходе обучения по теме «Декомпозиция целей» сотрудники получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации. Они познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.

Директор ООО «Новичиха Лес» Александр Тратонин отметил, что на предприятии уже давно не было мероприятий с такими объёмами информации. По его словам, получать новые знания необходимо для развития когнитивных навыков человека и для изменений на производстве по повышению его эффективности.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей.

Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»