Спасать деревья и заработать. Как экологический тренд выводит алтайского производителя в промышленные флагманы

Каждый день на свалку отправляются тысячи килограммов бумажных отходов. Переполненные полигоны ТБО и вырубка деревьев для бумажной промышленности наносят двойной удар по экологии.

Предотвратить или, по крайней мере, смягчить его — под силу каждому. Достаточно дать макулатуре шанс на вторую жизнь. В Барнауле есть предприятие, где бумажный мусор с лёгкостью перерабатывают и превращают в экологичную упаковку. “Сибтара” — одно из немногих предприятий в регионе, которое производит бугорчатую тару под яйцо. В этом году компания празднует свой 25-летний юбилей.

Разделять и перерабатывать

В России всего лишь около 20% бумажных отходов утилизируют и используют повторно. Алтайскому краю есть чем гордиться — на территории региона работает предприятие-переработчик, которое принимает макулатуру как у физических, так и у юридических лиц. Причём последние могут сдавать даже архивы и документацию. Ведь в утилизации документов важен профессиональный подход во избежание юридической ответственности. В “Сибтаре” этот процесс происходит с соблюдением всех правил.

Главное пожелание организации к тем, кто сдаёт бумагу на переработку, — разделять её.

“Вся макулатура делится на определённые виды и классы. Оплата за килограмм напрямую зависит от её вида. Для удобства и простоты расчётов важно сдавать отдельно офисную бумагу, картон, газеты и другие бумажные изделия. Если вы накопили большое количество отходов — в пределах 100 килограммов, мы организуем вывоз макулатуры за счёт компании. Если количество небольшое, то можно оставить заявку и свои координаты. Представитель компании разработает маршрут и свяжется по мере возможности, чтобы собрать и вывезти накопившиеся отходы”, — поясняет представитель компании “Сибтара”.

Отметим, каждые сто килограммов макулатуры помогают уберечь от гибели одно дерево. К примеру, в 2021 году компании удалось спасти более 95 тысяч деревьев.

После сбора макулатуры её вручную фасуют и подготавливают к дальнейшим процессам. Сначала измельчают, затем отправляют на переработку и в производство. На выходе получаются экологичные контейнеры и решётки под яйцо из бумажной массы, которые пользуются спросом по всей России и в ближнем зарубежье.

За этим направлением — будущее, убеждены представители компании. И небезосновательно. Окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика в России должен быть введён в 2024 году. В связи с этим производство упаковки из бумажной массы не только экологично, но и перспективно.

Выйти на новый уровень

Чтобы удерживать позиции флагмана, в “Сибтаре” совершенствуют производственный процесс бугорчатой тары и наращивают мощности. Для этих целей в прошлом году предприятие приобрело и установило новое высокотехнологичное оборудование — промышленный принтер для нанесения цветной печати на контейнеры для яиц стоимостью 500 000 долларов.

Современная машина обеспечивает экономическую выгоду заказчикам, а самое главное — качество и высокую скорость выполнения заказов. Её производительность составляет 12 000 контейнеров в час.

Предприятие не ограничивается производством бугорчатой тары. “Сибтара” — один из крупнейших производителей гофроупаковки любых размеров и любой конфигурации, а также гофрокартона.

В конце прошлого года и в производственном цехе гофротары был успешно реализован крупный инвестиционный проект стоимостью 1 250 000 долларов. Приобретённое современное компьютеризированное оборудование — автоматическая поточная линия для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации помогло “Сибтаре” выиграть не только в скорости и качестве, но и расширить спектр выпускаемой продукции, тем самым удовлетворяя потребности ещё большего количества клиентов.

Кстати, гофротара также может использоваться неоднократно, а за ненадобностью отправляется на вторичную переработку. Для компании этот аспект крайне важен. В планах активно развивать одно из самых экологичных производств в Алтайском крае и всячески способствовать сохранению лесов.

В “Сибтаре” отмечают, что в силах каждого из нас сберегать экологию и призывают: “Сдавайте макулатуру переработчику напрямую!”

Пункт приёма макулатуры

Компании “Сибтара”

По адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, ½

Тел: +7(913)210-02-37

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