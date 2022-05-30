Спрос на мебель в среднем и премиум-сегментах упал в Алтайском крае

Производители мебели в Алтайском крае терпят убытки. Сокращение объёмов продаж отмечают в среднем и премиум-сегментах. На мебель экономкласса пока спрос остался на прежнем уровне.

Руководитель мебельной компании «Фалькон» Андрей Ан рассказал «Business FM Барнаул», что объём продаж корпусной мебели за апрель-май существенно сократился. Последний раз такие низкие показатели в компании наблюдали полтора года назад. Предприниматель подчеркнул, что такая же динамика наблюдается и у других производителей корпусной мебели:

«У нас есть, скажем так, отделение небольшое, мини-фабрика фасадных материалов для корпусной мебели — заказывают сторонние покупатели. Объём продаж упал как минимум в два с половиной раза, они перешли на четырёхдневную рабочую неделю. Просто у людей сторонних — а мы обслуживали порядка 20 фирм — у них нет заказов».

Российские производители мебели зависят от импорта комплектующих, включая фурнитуру, лаки, краски, ткани, которые выросли в цене из-за нарушения логистики. С учётом стабилизации рубля повышение цен на импортные материалы в сегменте корпусной мебели составило около 15%.

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На сегодняшний день предприниматели отмечают проблемы с поставками комплектующих премиум-сегмента. Их заказывали из Германии, Южной Кореи, Австрии. Использовали комплектующие и китайского производства. Поставки из Поднебесной не прекратились, но цена после стабилизации рубля всё равно осталась на высоком уровне.

«Российских аналогов этому нет. Вся фурнитура у нас импортная. У нас только корпусный ламинат, это производит Томск. Всё остальное возим из-за границы. Ну и столешницы есть, но по каким-то причинам держат марку страшного советского декора и этим гордятся. С чем это связано, не понимаю», — рассказал Андрей Ан.

Наибольшее повышение цен коснулось мягкой мебели. Производители связывают это c увеличением цен на поролон. Несмотря на то, что материал производится в России, сырьё используется зарубежное.

Сейчас в магазинах Барнаула продаются диваны и по 30 тысяч рублей, и по 300 тысяч. Представители барнаульской мебельной отрасли надеются на стабилизацию ситуации с началом сезона ремонтов, но значительного роста продаж относительно предыдущих лет, по их мнению, пока не предвидится.