Стартап из Сибири поборется за грант от Tele2 и фонда «Навстречу переменам»

Российский оператор мобильной связи Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». Предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска и Новосибирска разработали инициативы, направленные на улучшение качества жизни особенных детей, помощь выпускникам детских домов, профилактику буллинга.

Сибирь представляет Наталья Степанова с проектом «Детский Атлас». Это интерактивные атласы регионов страны, расширяющие знания о родном крае, вовлекающие школьников в исследовательскую деятельность и развивающие учебную мотивацию.

Победители получат гранты до 1,5 млн рублей. А выбирать их будут 14 декабря сразу два жюри. Членами взрослого жюри выступят топ-менеджеры компаний — партнёров фонда: оператора мобильной связи Tele2, группы компаний Viasat, УК «Деметра-Холдинг» и других. В детское жюри войдут судьи в возрасте от 9 до 14 лет, которые помогут точнее оценить потенциальный эффект инициатив с точки зрения их реальных благополучателей.

«В этом году в полуфинал конкурса вышли действительно сильные проекты. Уровень проектов отметили и сотрудники фонда, и менторы, и эксперты фонда, в том числе из компании Tele2, которые принимали участие в онлайн-интервью после «Преинкубатора». Выбирать было очень непросто. При оценке мы обращали внимание на баланс потенциала социального воздействия, финансовой устойчивости, системности и масштабируемости проекта. Не менее важны для нас и личностные качества заявителя, его мотивация, лидерские способности, желание и готовность участвовать в программе «Инкубатор», — отметила руководитель программы поддержки импакт-стартапов фонда «Навстречу переменам».

Всего на конкурс в 2022 году поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. А за 10 лет — более 2700 от социальных предпринимателей со всей России.