Стопроцентная цифровизация. Как «Новосибирскэнергосбыт» совершенствует ИТ-инфраструктуру

Облачные решения позволяют сократить расходы на ИТ и оптимизировать работу сервисов. В этом убедилось АО «Новосибирскэнергосбыт». Здесь провели цифровую трансформацию предприятия с помощью билайн бизнес и компании DataFort, принадлежащей ПАО «ВымпелКом».

Корпоративную инфраструктуру компании перенесли на облачную площадку DataFort. Это позволило оптимизировать расходы на ИТ, обеспечить бесперебойную работу высоконагруженных систем, а также ускорить появление на рынке новых цифровых продуктов.

«Перенос ИТ-инфраструктуры в облако — это возможность перераспределить финансовую модель в сторону операционных затрат и снизить расходы. А также, что сейчас особенно актуально, обеспечить бесперебойную работу систем и повысить их отказоустойчивость. Переход на облачные решения гарантирует высокую доступность онлайн-сервисов — компания может масштабировать ресурсы и сохранять стабильность работы даже при пиковых нагрузках. Например, когда клиенты массово передают показания счётчиков», — прокомментировал директор корпоративного бизнеса региона Восток Олег Бирюков.

До миграции в облако «Новосибирскэнергосбыт» использовал собственные вычислительные мощности для размещения корпоративной инфраструктуры. Но для полноценной цифровой трансформации компании требовалось не только увеличить объём вычислительных ресурсов, но и повысить уровень доступности ИТ-систем до 99,982%.

Объединённая команда билайн и DataFort обеспечила полную поддержку миграции сервисов «Новосибирскэнергосбыта». Специалисты взяли на себя и разработку плана и графика, и все мероприятия по переносу данных. Процесс занял меньше полугода, при этом работы прошли незаметно для пользователей.

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