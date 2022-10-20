Точка роста местной экономики. Делегация Алтайского края посетила федеральный форум по бережливому производству

Главное событие в сфере бережливого производства — IV федеральный форум «Производительность 360» прошло в Сочи 14 октября. В нём приняли участие руководители крупных российских компаний, представители органов власти и общественных объединений. Алтайский край представляли сотрудники регионального центра компетенций (РЦК) и Минэкономразвития Алтайского края.

Деловая программа форума включала в себя четыре направления: бизнес, региональное развитие, социальные практики и партнёрские проекты. Центральной темой стало влияние нацпроекта «Производительность труда» на импортозамещение и рост выпуска актуальной продукции.

«Национальный проект сейчас — это 78 регионов, 4 тысячи предприятий по стране. Половина из них уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% — выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свой доход на 61 млрд рублей за три года», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

В Алтайском крае в нацпроекте участвуют более 70 предприятий. Как показывают результаты, среднее снижение времени протекания процессов составляет 40%, незавершённое производство снижается на 30%, а выработка увеличивается на 81%. Инструментам бережливого производства обучено около 1 500 человек.

«Федеральный форум „Производительность 360“ — это новые точки роста, обмен лучшими практиками и другие полезные встречи с коллегами из сферы бережливого производства со всей России. Полученная информация однозначно поможет нам в развитии нашего регионального центра компетенций», — сказал руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Также на форуме наградили участников нацпроекта по итогам 2021 года. В ключевой номинации «Предприятие — лидер по росту производительности труда» победил Павловский деревообрабатывающий комбинат из Алтайского края.

Мероприятие организовали Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»