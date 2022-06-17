Ты делаешь всё не так. Продолжай. Что помогает региональному бизнесу развиваться

Бизнес сегодня переживает не самые лёгкие времена, многим компаниям удаётся не только оставаться на рынке, сохранять свои активы, но и наращивать их. Весомую лепту в этот процесс вносят финансовые организации, предлагая комплексную поддержку. В Барнауле около 16 тысяч предпринимателей пользуются услугами для юридических лиц и малого бизнеса от Альфа-Банка. Уже четвёртый год подряд банк выбирает бизнесменов с безупречной деловой репутацией и отмечает их собственной премией. Главный критерий для выбора победителя — максимальный рост выручки за предыдущий год.

Не такие как все

Премия для предпринимателей учреждена Альфа-Банком в 2019 году, и с тех пор ежегодно присуждается компаниям с эффективным и конкурентоспособным бизнесом. Её потенциальными обладателями могут стать активные индивидуальные предприниматели или юридические лица с объёмом выручки от 0 до 350 млн рублей и максимальным её ростом, имеющие расчётный счёт в банке свыше года. В своей среде престижную бизнес-премию Альфа-Банка называют предпринимательским «Мишленом» — своеобразным знаком качества и признанием безупречной деловой репутации. Чтобы определить победителей, в отделениях банка по всей России анализируют работу бизнес-клиентов — оценивают их финансовые показатели, а также насколько активно используют те или иные продукты, как предприниматели растут на рынке в течение года. И, конечно же, много с ними общаются.

«Слоган премии звучит как «Ты всё делаешь не так. Продолжай». И это не просто красивые слова. Это — реальные истории наших клиентов, в которых не верили, но они никого не слушали и упорно шли к своим целям и добивались успехов. Такой слоган выбран и потому, что наша цель — вдохновить предпринимателей мыслить нестандартно. Мы очень хорошо знаем каждого своего клиента, знаем, как сложно начать своё дело, когда в тебя никто не верит.

И мы всегда поддерживаем бизнес, который стремится к развитию и предлагает уникальные идеи. Альфа-Банк — сам не такой как все, мы всё делаем по-другому, ориентируясь на партнёрские отношения с клиентами. И особенно ценим таких, которые делают не так как все. Поэтому банк учредил специальную премию признания для умных и свободных предпринимателей. Время поменялось, обстоятельства меняются непредсказуемо, поэтому сегодня невозможно делать всё по старым алгоритмам — нужно трансформироваться", — говорит директор малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева.

Зачем было меняться?

Осознание о необходимости трансформироваться пришло к руководителям банка ещё на этапе первых ковидных ограничений. В то время когда многие предприятия закрывались, Альфа-Банк продолжал работать и открывать новые проекты. Решение поддержать представителей малого бизнеса стало закономерным. «Если средний бизнес был хоть как-то защищён поддержкой со стороны государства, то сегмент малого бизнеса — с выручкой до 350 млн рублей в год — страдал больше всего. Малому бизнесу особенно нужна поддержка банков», — отмечает Лариса Чернышева. По её словам, Альфа-Банк помогает предпринимателям не только финансово, но и конкретными решениями.

Так, например, с апреля снижена комиссия за торговый эквайринг. Ставка составляет 1% по расчёту с помощью терминала вместо рыночных 1,5-2,5%. Причём воспользоваться предложением могут все компании и индивидуальные предприниматели, независимо от рода своей деятельности. В то время как по аналогичной государственной программе поддержки, условия действуют только для тех, кто продаёт социально значимые товары и услуги.

Кроме того, в качестве кешбэков клиенты получают не баллы, а «живые» деньги.

Тонкий момент, от которого зависят все игроки рынка, — ключевая ставка Банка России. В текущей геополитической ситуации любое прогнозирование — малопродуктивно. По словам директора, при выдаче кредита сотрудники банка заранее сообщают, что при изменении ключевой ставки условия изменяются в пользу клиента.

«Наша задача — не сиюминутная прибыль, а долгосрочные партнёрские отношения. Чтобы помогать добиваться бизнесу лучших результатов, в Альфа-Банке регулярно обновляют пакеты предложений для предпринимателей. Говоря о кредитных продуктах, сотрудники банка делают акцент на широкой линейке, гибкому подходу к каждому клиенту, а самое главное — на скорости принятия решений. Это крайне важно — любому бизнесу нужны деньги здесь и сейчас», — отметила директор малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева.

Так возникла новая услуга банка — возвратный лизинг. Его суть заключается в том, что технику, которой пользуется компания и которая у неё в собственности, банк может выкупить за хорошие деньги и потом сдавать им её обратно. Именно тогда, когда она нужна. В таком случае не нужно будет тратиться на содержание и обслуживание.

«Нам очень важно оставаться полезными. Каждого клиента стараемся услышать и предложить ему именно то, что подойдёт. Нередко разрабатываем продукт только потому, что много людей о нём просят и он может быть полезен», — говорит руководитель малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле.

Помогая клиентам встать на ноги, банк предлагает продукты, которые ускоряют и улучшают бизнес-процессы компании. Финансовая организация видит, как увеличиваются доходы предпринимателей.

«Мы оцениваем сроки сотрудничества и динамику прироста, понимая, что как банк помогаем насколько можем. Клиент растёт с нами, растёт его выручка, и вместе с тем — сама сеть бизнеса. Мы стараемся взращивать клиентов, чтобы они переходили в следующие сегменты бизнеса», — добавляет Лариса Чернышева.

Вместе против течения

Рост — главное, что оценивает банк. По этому критерию он выбирает победителей среди клиентов, которые продемонстрировали наибольшую динамику по росту выручки. В этом году обладателями награды — бетонной стелы — символа устойчивости бизнеса стала «Барнаульская металлокомпания +».

Её представители — партнёры не только по делу, но и по жизни. Елена и Дмитрий Лычагины в бизнесе около 20 лет. «Сначала работали на организацию, потом пришло осмысление, что пора работать на себя и создали собственную компанию по закупу металлолома у физических лиц. Семь лет назад начали сотрудничать с Альфа-Банком и до сих пор остаёмся партнёрами», — говорит генеральный директор компании Дмитрий Лычагин, который решение всех стратегических вопросов и развития организации взял на себя.

За время сотрудничества «Барнаульская металлокомпания +» оценила практически все банковские продукты, необходимые для бизнеса, — от кредитных до зарплатных. Всеми вопросами с денежными потоками, в том числе и диалогами с представителями банков, занимается Елена Лычагина, которая является финансовым директором организации.

Она высоко оценивает персональный подход Альфа-Банка — практически с самого начала сотрудничества с ними работает менеджер Евгения Потапова.

«По сути, это — наш советник во всех финансовых вопросах. Я могу обратиться к Евгении в любое время суток. Если есть потребность кредит оформить или появились новые кредитные продукты — я всегда получаю оперативную информацию и помощь в кратчайшие сроки. Один из лучших продуктов, которым мы любим пользоваться, — овердрафт. Это своего рода палочка-выручалочка. Есть такие контракты, которые заключается на большую сумму, а на оплату даётся всего 2-3 дня. Оформить кредит в такие предельно сжатые сроки нереально, а овердрафт помогает быстро рассчитаться. При этом его погашение не так сильно бьёт по кошельку организации за счёт довольно приемлемых процентов», — отмечает Елена Лычагина.

Представители семейного бизнеса по достоинству оценили не только кредитные продукты. Практически сразу «Барнаульская металлокомпания +» оформила в Альфа-Банке зарплатный проект. Финансовый директор отмечает его удобство — как для самой организации при начислении средств, так и для её сотрудников при пользовании.

В абсолютно любом банкомате на территории страны пользователи карт могут действовать без ограничений — снимать и вносить деньги без процентов.

«Наш бизнес основан на работе с физическими лицами, мы производим им выплаты денежных средств за металлолом. Многие продукты различных банков похожи, но Альфа-Банк предлагал и предлагает самые оптимальные условия в нашем сегменте. Нам часто поступают коммерческие предложения от других банков, но приходим к выводу, что с Альфа-Банком нам лучше. Сложные времена нам помогают переживать опыт и знания генерального директора, а также поддержка партнёров», — говорит Елена Лычагина.

Вручая памятные награды, Альфа-Банк подтверждает статус успешности и устойчивости бизнеса и благодарит своих клиентов за сотрудничество. Со своей стороны он предлагает финансовую поддержку, гибкий подход и ряд продуктов, которые значительно облегчают жизнь малого бизнеса. Его представителям лишь остаётся набраться энергии и смелости быть не как все. Самым креативным и настойчивым Альфа-Банк говорит: «Продолжай!»

Для справки

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнёрских банкоматов.