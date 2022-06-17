Ты делаешь всё не так. Продолжай. Что помогает региональному бизнесу развиваться
Барнаульским предпринимателям вручили премию за рост выручки
Бизнес сегодня переживает не самые лёгкие времена, многим компаниям удаётся не только оставаться на рынке, сохранять свои активы, но и наращивать их. Весомую лепту в этот процесс вносят финансовые организации, предлагая комплексную поддержку. В Барнауле около 16 тысяч предпринимателей пользуются услугами для юридических лиц и малого бизнеса от Альфа-Банка. Уже четвёртый год подряд банк выбирает бизнесменов с безупречной деловой репутацией и отмечает их собственной премией. Главный критерий для выбора победителя — максимальный рост выручки за предыдущий год.
Не такие как все
Премия для предпринимателей учреждена Альфа-Банком в 2019 году, и с тех пор ежегодно присуждается компаниям с эффективным и конкурентоспособным бизнесом. Её потенциальными обладателями могут стать активные индивидуальные предприниматели или юридические лица с объёмом выручки от 0 до 350 млн рублей и максимальным её ростом, имеющие расчётный счёт в банке свыше года. В своей среде престижную бизнес-премию Альфа-Банка называют предпринимательским «Мишленом» — своеобразным знаком качества и признанием безупречной деловой репутации. Чтобы определить победителей, в отделениях банка по всей России анализируют работу бизнес-клиентов — оценивают их финансовые показатели, а также насколько активно используют те или иные продукты, как предприниматели растут на рынке в течение года. И, конечно же, много с ними общаются.
«Слоган премии звучит как «Ты всё делаешь не так. Продолжай». И это не просто красивые слова. Это — реальные истории наших клиентов, в которых не верили, но они никого не слушали и упорно шли к своим целям и добивались успехов. Такой слоган выбран и потому, что наша цель — вдохновить предпринимателей мыслить нестандартно. Мы очень хорошо знаем каждого своего клиента, знаем, как сложно начать своё дело, когда в тебя никто не верит.
И мы всегда поддерживаем бизнес, который стремится к развитию и предлагает уникальные идеи. Альфа-Банк — сам не такой как все, мы всё делаем по-другому, ориентируясь на партнёрские отношения с клиентами. И особенно ценим таких, которые делают не так как все. Поэтому банк учредил специальную премию признания для умных и свободных предпринимателей. Время поменялось, обстоятельства меняются непредсказуемо, поэтому сегодня невозможно делать всё по старым алгоритмам — нужно трансформироваться", — говорит директор малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева.
Зачем было меняться?
Осознание о необходимости трансформироваться пришло к руководителям банка ещё на этапе первых ковидных ограничений. В то время когда многие предприятия закрывались, Альфа-Банк продолжал работать и открывать новые проекты. Решение поддержать представителей малого бизнеса стало закономерным. «Если средний бизнес был хоть как-то защищён поддержкой со стороны государства, то сегмент малого бизнеса — с выручкой до 350 млн рублей в год — страдал больше всего. Малому бизнесу особенно нужна поддержка банков», — отмечает Лариса Чернышева. По её словам, Альфа-Банк помогает предпринимателям не только финансово, но и конкретными решениями.
Так, например, с апреля снижена комиссия за торговый эквайринг. Ставка составляет 1% по расчёту с помощью терминала вместо рыночных 1,5-2,5%. Причём воспользоваться предложением могут все компании и индивидуальные предприниматели, независимо от рода своей деятельности. В то время как по аналогичной государственной программе поддержки, условия действуют только для тех, кто продаёт социально значимые товары и услуги.
Кроме того, в качестве кешбэков клиенты получают не баллы, а «живые» деньги.
Тонкий момент, от которого зависят все игроки рынка, — ключевая ставка Банка России. В текущей геополитической ситуации любое прогнозирование — малопродуктивно. По словам директора, при выдаче кредита сотрудники банка заранее сообщают, что при изменении ключевой ставки условия изменяются в пользу клиента.
«Наша задача — не сиюминутная прибыль, а долгосрочные партнёрские отношения. Чтобы помогать добиваться бизнесу лучших результатов, в Альфа-Банке регулярно обновляют пакеты предложений для предпринимателей. Говоря о кредитных продуктах, сотрудники банка делают акцент на широкой линейке, гибкому подходу к каждому клиенту, а самое главное — на скорости принятия решений. Это крайне важно — любому бизнесу нужны деньги здесь и сейчас», — отметила директор малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева.
Так возникла новая услуга банка — возвратный лизинг. Его суть заключается в том, что технику, которой пользуется компания и которая у неё в собственности, банк может выкупить за хорошие деньги и потом сдавать им её обратно. Именно тогда, когда она нужна. В таком случае не нужно будет тратиться на содержание и обслуживание.
«Нам очень важно оставаться полезными. Каждого клиента стараемся услышать и предложить ему именно то, что подойдёт. Нередко разрабатываем продукт только потому, что много людей о нём просят и он может быть полезен», — говорит руководитель малого бизнеса Альфа-Банка в Барнауле.
Помогая клиентам встать на ноги, банк предлагает продукты, которые ускоряют и улучшают бизнес-процессы компании. Финансовая организация видит, как увеличиваются доходы предпринимателей.
«Мы оцениваем сроки сотрудничества и динамику прироста, понимая, что как банк помогаем насколько можем. Клиент растёт с нами, растёт его выручка, и вместе с тем — сама сеть бизнеса. Мы стараемся взращивать клиентов, чтобы они переходили в следующие сегменты бизнеса», — добавляет Лариса Чернышева.
Вместе против течения
Рост — главное, что оценивает банк. По этому критерию он выбирает победителей среди клиентов, которые продемонстрировали наибольшую динамику по росту выручки. В этом году обладателями награды — бетонной стелы — символа устойчивости бизнеса стала «Барнаульская металлокомпания +».
Её представители — партнёры не только по делу, но и по жизни. Елена и Дмитрий Лычагины в бизнесе около 20 лет. «Сначала работали на организацию, потом пришло осмысление, что пора работать на себя и создали собственную компанию по закупу металлолома у физических лиц. Семь лет назад начали сотрудничать с Альфа-Банком и до сих пор остаёмся партнёрами», — говорит генеральный директор компании Дмитрий Лычагин, который решение всех стратегических вопросов и развития организации взял на себя.
За время сотрудничества «Барнаульская металлокомпания +» оценила практически все банковские продукты, необходимые для бизнеса, — от кредитных до зарплатных. Всеми вопросами с денежными потоками, в том числе и диалогами с представителями банков, занимается Елена Лычагина, которая является финансовым директором организации.
Она высоко оценивает персональный подход Альфа-Банка — практически с самого начала сотрудничества с ними работает менеджер Евгения Потапова.
«По сути, это — наш советник во всех финансовых вопросах. Я могу обратиться к Евгении в любое время суток. Если есть потребность кредит оформить или появились новые кредитные продукты — я всегда получаю оперативную информацию и помощь в кратчайшие сроки. Один из лучших продуктов, которым мы любим пользоваться, — овердрафт. Это своего рода палочка-выручалочка. Есть такие контракты, которые заключается на большую сумму, а на оплату даётся всего 2-3 дня. Оформить кредит в такие предельно сжатые сроки нереально, а овердрафт помогает быстро рассчитаться. При этом его погашение не так сильно бьёт по кошельку организации за счёт довольно приемлемых процентов», — отмечает Елена Лычагина.
Представители семейного бизнеса по достоинству оценили не только кредитные продукты. Практически сразу «Барнаульская металлокомпания +» оформила в Альфа-Банке зарплатный проект. Финансовый директор отмечает его удобство — как для самой организации при начислении средств, так и для её сотрудников при пользовании.
В абсолютно любом банкомате на территории страны пользователи карт могут действовать без ограничений — снимать и вносить деньги без процентов.
«Наш бизнес основан на работе с физическими лицами, мы производим им выплаты денежных средств за металлолом. Многие продукты различных банков похожи, но Альфа-Банк предлагал и предлагает самые оптимальные условия в нашем сегменте. Нам часто поступают коммерческие предложения от других банков, но приходим к выводу, что с Альфа-Банком нам лучше. Сложные времена нам помогают переживать опыт и знания генерального директора, а также поддержка партнёров», — говорит Елена Лычагина.
Вручая памятные награды, Альфа-Банк подтверждает статус успешности и устойчивости бизнеса и благодарит своих клиентов за сотрудничество. Со своей стороны он предлагает финансовую поддержку, гибкий подход и ряд продуктов, которые значительно облегчают жизнь малого бизнеса. Его представителям лишь остаётся набраться энергии и смелости быть не как все. Самым креативным и настойчивым Альфа-Банк говорит: «Продолжай!»
Для справки
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнёрских банкоматов.