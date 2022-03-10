Тысячи квадратных метров света и уюта. Эксперт рассказал, для кого в Барнауле открыли ТВК «Гранд Арена»

ТВК «Гранд Арена» раскрыл двери для покупателей в конце 2021 года и тут же стал центром притяжения для жителей всего города. Сегодня это — один из самых крупных торговых комплексов Алтайского края. На территории площадью 50 тысяч (40 тыс. из них пригодны для аренды) квадратных метров расположились известные компании, предлагающие товары для ремонта и интерьера.

Чем «Гранд Арена» интересна арендаторам и что она может предложить покупателям — рассказал руководитель отдела аренды управляющей компании «Глобус» Александр Георгиев.

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— Александр, ваша компания открыла и управляет комплексом «Гранд Арена». Как пришла идея такого масштабного проекта?

— Мы увидели, что во время пандемии увеличилось строительство различных объектов, активизировались операции на рынке недвижимости. Все эти процессы сопровождаются ремонтом и благоустройством. Посчитали, что данная ниша требует новых игроков, и приступили к решению вопроса. Опыт у нас накоплен богатый — ранее мы открывали торговые центры на Дальнем Востоке и в Сибири (в Барнауле компания «Глобус» запустила ТЦ «Европа», «Пионер», «Техномаркет» и др., — прим. ред.) и научились эффективно управлять объектами коммерческой недвижимости. В нашем распоряжении появилось подходящее помещение в перспективном районе, и мы решили создать торгово-выставочный комплекс.

— Получается, пандемия не только не спутала вам карты, а, наоборот, предоставила шанс для развития?

— Возможности для развития есть всегда. «Глобус» выстраивает концепции торговых центров и довольно успешно заполняет их. У нас есть пул проверенных и надёжных арендаторов. В свою очередь, мы предлагаем хорошие условия с учётом тенденций рынка.

— Расскажите подробнее об этих условиях.

— В «Гранд Арене» мы предлагаем условия мягкого старта для партнёров — в первые месяцы арендная плата снижена либо вовсе отсутствует. Некоторые отделы уже начали ремонт и откроются летом. Мы соглашаемся на долгие сроки ремонта, понимая, что для создания презентабельного пространства требуется время и средства. В этот период арендная плата заморожена.

Кроме того, для крупных партнёров мы предоставляем место для вывески на фасаде ТВК, отсрочку арендной платы, рекламную поддержку в торговых центрах — аудио- и видеорекламу, сопровождение в «Инстаграме».

— Согласно последним прогнозам аналитиков рынка, наступает непростое время для нашей экономики. Сохранятся ли эти льготные условия для арендаторов «Гранд Арены»?

Да, конечно. Мы сохраняем индивидуальный подход к каждой компании, которая заходит к нам на площадку.

— Какое количество арендаторов способна принять «Гранд Арена» и сколько их сегодня?

— Сегодня она заполнена на 82%. На территории ТВК разместились 86 арендаторов. В число якорных партнёров вошли компании «Декорация», салон света Luxor, «Люстры даром», магазин напольных покрытий «Управдом», фирмы «Орматек», Lazurit и другие. Мы ещё только набираем обороты по раскручиванию торгового центра и привлечению покупателей. Операторы, которые не успели начать работу в момент технического открытия центра, постепенно делают это сейчас. Полную заполняемость мы ожидаем увидеть в районе сентября.

— На какую ценовую категорию вы ориентируетесь?

— На территории комплекса расположены салоны различных ценовых сегментов — от товаров премиум-класса до экономичных вариантов. Но в основном мы ориентируется на средний уровень, средний плюс. Это обеспечивает сбалансированность — нам важно быть актуальными для покупателей.

Покупать с комфортом и без ограничений

— Александр, как вы представляете портрет посетителя «Гранд Арены»? Кому в первую очередь будет полезен и интересен этот комплекс?

— «Гранд Арена» идеально подойдёт для молодых и людей среднего возраста. Особенно ТВК будет полезен молодым семьям, которые приобрели квартиры в близлежащих домах и обустраивают их.

Мы предлагаем большой выбор освещения, напольных покрытий и покрытий для стен, дверей, мебели и предметов интерьера.

Все отделы и салоны размещены по схеме, максимально удобной для покупателей. На первом этаже — магазины отделочных материалов, товаров для дома, дверей, напольных покрытий и ковров, плитки, текстиля, предметов интерьера, сантехники и мебели для ванных комнат. Здесь расположена одна из самых крупных площадок в Барнауле с большим ассортиментом люстр, бра, торшеров и других осветительных приборов.

Могу с уверенностью сказать — в «Гранд Арене» самая большая зона света. К нам пришли крупные операторы: федеральный бренд «Люстры даром» открыл магазин на площади 1600 кв. м, качественные магазины открыли новосибирские партнёры — Luxor и Lucisso. А салон «Шату», помимо светильников, продает ещё и ковровые изделия.

Второй этаж занимают салоны мебели. Здесь можно найти то, что вам понадобится — от кухонь и обеденных зон до спален. Только столы и стулья занимают более 1200 кв. м. Таким размахом может похвастать только «Большая Медведица» в Новосибирске.

Зона диванов уже достигла 2000 кв. м, и она постепенно расширяется. У нас представлена одна из самых больших площадей для напольных покрытий.

В планах — открытие отдела сантехники брендов, которые ранее не были представлены в Барнауле. Отмечу также, что на территории центра есть своё ателье, в котором можно заказать шторы, бельё под размер кровати.

— Имеют ли сегодня значение тренды, и на что вы ориентируетесь при формировании предложений?

— Мы отслеживаем тенденции, но стараемся представить различные варианты решений на своих площадях. Так, например, сегодня в ремонте и дизайне полов и стен актуальна большая плитка — 1x3 м. Но с ней мало кто работает, несмотря на её визуальные преимущества и долговечность. Что касается цветовой гаммы — дизайнеры сегодня уходят в пастель. Даже фасады на кухне стали матовые, приобрели мягкие тона.

Материалы становятся более экологичными и натуральными. Популярны столы из натурального дерева, а также слэбы — мебель из спила дерева с нишами, залитыми смолой.

В нашем комплексе работает пробковая мастерская, где можно изготовить настенные и напольные покрытия. Одна из причин обратить внимание на них — тактильно они невероятно приятны.

Мы готовы предложить разные решения, но конечное слово — за покупателем. Решающее значение имеет не тренд, а стиль, который покупатель захочет обыграть.

— Вы упомянули о большой зоне света — каковы современные тенденции в этой нише?

— Что касается форм — варианты представлены самые разные: от массивных люстр в стиле ампир или гранж до диодной подсветки. Самое главное, чтобы осветительный прибор гармонично вписывался в интерьер. Сегодня дизайнеры делают акцент на правильной подсветке зон. Так, в углах комнаты не требуется сильное освещение. Чтобы подсветка не ослепляла, а отражалась от поверхности стен, используют скрытые диодные полосы.

— Можно ли обустроить жильё с учётом последних тенденций, не опустошая при этом кошелёк? На чем нельзя экономить?

— Любой ремонт требует вложений. Качественные товары всегда будут дороже потоковых.

Сэкономить, не теряя в качестве, практически невозможно. Лично я, делая ремонт, сэкономил бы на стенах — предпочитаю вариант под покраску. А вот на ванне и напольных покрытиях этого делать не стану. Повторюсь — всё зависит от личных приоритетов.

— Есть ли у вас конкуренты, способные сделать более выгодное предложение?

— На самом деле их немного — только устоявшиеся ортодоксы в этой сфере. Наше преимущество в том, что мы предоставляем гораздо больше выбора, чем кто-либо другой. При этом не сильно отличаясь по ценам.

— Каковы главные преимущества «Гранд Арены»?

— Новый объект — всегда преимущество. Расположение добавляет ему бонусных баллов — район, в которым открылась «Гранд Арена», динамично развивается. Здесь происходит основная застройка города.

Ну и конечно, размеры наших площадей впечатляют. Общая площадь помещения — 35 000 кв. м. Арендаторы занимают более 70% этой площади — 25 000 кв. м.

«Гранд Арена» — самый крупный торгово-выставочный центр в крае. Каждый квадратный метр мы используем по максимуму, поэтому у нас представлено огромное разнообразие товаров. Внутри комплекса размещена понятная и удобная система навигации для лёгкого поиска необходимых магазинов.

Рядом с ТВК есть просторная парковка на 300 мест, на которой можно бесплатно оставить автомобиль на время пребывания в магазине.

Мы создали не просто торговый центр, а настоящую точку притяжения. В этом районе мало мест для прогулок и отдыха, и мы решили это исправить. Жители района, а также все посетители комплекса не только смогут приобрести всё необходимое для ремонта и обустройства интерьера, но и отдохнуть, расслабиться.

Мы уже начали создавать прогулочную аллею протяжённостью около 800 метров — от главного входа ТРЦ «Арена» вдоль «Гранд Арены» до улицы Солнечная Поляна. Часть аллеи уже готова — фонари установлены, деревья высажены.

— Каковы ваши планы на ближайшую и дальнейшую перспективу? Повлияли ли на них последние изменения в обществе и экономике?

— К сентябрю мы планируем заполнить все предназначенные для арендаторов площади. Наша задача — объединить арендаторов, чтобы предоставить покупателям максимально широкий выбор в одном месте. Это практично и удобно, а нам важно быть актуальными. Параллельно мы также занимаемся развитием ТРЦ «Арены» и там тоже ожидаем много открытий. Последние изменения глобально на наши планы не повлияли.