«Упрощенка»: когда нужно уплатить налоги и кому доступна новая мера поддержки?
По новому закону некоторым жителям России можно отсрочить платёж
13 мая 2022, 09:48
Правительство России перенесло на шесть месяцев срок уплаты налога за 2021 год по упрощённой системе налогообложения. На такой же срок перенесён авансовый платёж за 2022 год.
Кому доступна новая мера поддержки? Когда можно будет уплатить налоги? На каком сайте найти помощь? Какой сервис поможет быстро проверить свой статус?
На эти вопросы «Business FM Барнаул» ответила заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Юлия Сокол.
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