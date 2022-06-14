Успешные кейсы и много практики: в Барнауле пройдет бесплатный двухдневный интенсив по франчайзингу

В условиях кризиса бизнесу необходимо искать новые способы реализации товаров и услуг и занимать освободившиеся ниши. Но как масштабироваться быстро, без значительных финансовых затрат? Например, с помощью франчайзинга. В Барнауле, кстати, пройдёт бесплатное обучение на эту тему для всех желающих. Организует его Центр «Мой бизнес».

Семинары пройдут 22 и 23 июня по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19. Двухдневное обучение поможет участникам получить практическое руководство по созданию франшизы. Каждый день их ждёт практикоориентированное обучение и кейсы.

Спикером выступит Мария Кизима, соучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», с многолетним опытом создания франшиз в разных отраслях, спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM.

Расписание мероприятия

22 июня — «Как создать качественную франшизу»

Время проведения: 10:00-17:00

В ходе обучения участники узнают:

— как масштабироваться с помощью технологии франчайзинга;

— как создать успешную франчайзинговую сеть и управлять ею;

— тренды во франчайзинге и основные преимущества развития бизнеса по франшизе;

— меры поддержки, или как удержать партнёра во франчайзинговой сети;

— юридические аспекты: договор коммерческой концессии как основное соглашение, и другие договорные конструкции;

— продвижение франшизы.

23 июня — «Как купить и проверить франшизу»

Время проведения: 10:00-17:00

Во второй день спикеры расскажут:

— какие франшизы популярны и почему;

— как выбирать качественную франшизу;

— где искать и как проверять франшизы;

— этапы заключения сделки по покупке франшизы;

— юридические нюансы: на что следует обратить внимание при подписании договора франчайзинга;

— основные платежи во франчайзинге.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму. Отметим, что количество мест ограничено.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22 (контактное лицо — Стрижова Мария).

Центр «Мой бизнес»

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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