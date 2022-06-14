Успешные кейсы и много практики: в Барнауле пройдет бесплатный двухдневный интенсив по франчайзингу
Участвовать могут представители малого и среднего бизнеса Алтайского края, их сотрудники, самозанятые граждане и все, кто заинтересован в открытии бизнеса
В условиях кризиса бизнесу необходимо искать новые способы реализации товаров и услуг и занимать освободившиеся ниши. Но как масштабироваться быстро, без значительных финансовых затрат? Например, с помощью франчайзинга. В Барнауле, кстати, пройдёт бесплатное обучение на эту тему для всех желающих. Организует его Центр «Мой бизнес».
Семинары пройдут 22 и 23 июня по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19. Двухдневное обучение поможет участникам получить практическое руководство по созданию франшизы. Каждый день их ждёт практикоориентированное обучение и кейсы.
Спикером выступит Мария Кизима, соучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», с многолетним опытом создания франшиз в разных отраслях, спикер BUYBRAND EXPO, WORLD FRANCHISE FORUM.
Расписание мероприятия
22 июня — «Как создать качественную франшизу»
Время проведения: 10:00-17:00
В ходе обучения участники узнают:
— как масштабироваться с помощью технологии франчайзинга;
— как создать успешную франчайзинговую сеть и управлять ею;
— тренды во франчайзинге и основные преимущества развития бизнеса по франшизе;
— меры поддержки, или как удержать партнёра во франчайзинговой сети;
— юридические аспекты: договор коммерческой концессии как основное соглашение, и другие договорные конструкции;
— продвижение франшизы.
23 июня — «Как купить и проверить франшизу»
Время проведения: 10:00-17:00
Во второй день спикеры расскажут:
— какие франшизы популярны и почему;
— как выбирать качественную франшизу;
— где искать и как проверять франшизы;
— этапы заключения сделки по покупке франшизы;
— юридические нюансы: на что следует обратить внимание при подписании договора франчайзинга;
— основные платежи во франчайзинге.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму. Отметим, что количество мест ограничено.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22 (контактное лицо — Стрижова Мария).