Сколько предприятий Алтайского края участвуют в нацпроекте «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» реализуют в Алтайском крае с 2019 года. За это время обучение прошли более 1560 сотрудников компаний и представителей региональных команд. Сейчас в проект вовлечены 72 предприятия. Работы по улучшениям на предприятиях помогают проводить эксперты Федерального и Регионального центров компетенций.

«Главная цель наших участников — повысить эффективность предприятий и квалификацию персонала, оптимизировать внутренние ресурсы и распространить лучшие практики внутри компаний», — подчеркнул замминистра экономического развития, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алтайского края Сергей Кореннов.

Отметим, что 14 ноября министр экономразвития РФ Максим Решетников сообщил председателю правительства Михаилу Мишустину о реализации национального проекта «Производительность труда». По всей России в проект вовлечены 4000 компаний. Половине из них эксперты уже помогли оптимизировать процессы.

Минэкономразвития РФ готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта после 2024 года. Если они будут приняты, число потенциальных предприятий-участников увеличится в два раза. К нацпроекту получат доступ компании ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Бережливому производству обучат почти 200 тысяч работников.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»