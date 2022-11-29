В Барнауле подведут итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

В Барнауле 5 декабря пройдёт мероприятие по итогам реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае. Сессию организуют Минэкономразвития и КАУ «АЦКР».

На встрече обсудят результаты реализации нацпроекта в регионе, в том числе развитие сети точек кипения Hi-Tech, цифровизации. А также подведут итоги ежегодного краевого конкурса «Лучшие практики наставничества».

В программе запланировано выступление федеральных экспертов в области производительности труда, а также региональных участников национального проекта. Они поделятся опытом внедрения бережливых технологий в рабочий процесс. Кроме того, можно будет посетить производственные площадки одного из предприятий-участников: ООО УК «АЗПИ» или ООО «Мартика».

Для участия в сессии приглашают представителей предприятий — участников нацпроекта, федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития и общественных объединений, а также потенциальных участников.

Подать заявку можно в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20 65 98, 20 65 60 или электронной почте innov@alregn.ru.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей.

Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»