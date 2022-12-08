В Барнауле подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

В Алтайском крае подвели итоги участия в национальном проекте по производительности труда. Мероприятие прошло 5 декабря на площадке центра «Мой бизнес». Организовали встречу Минэкономразвития края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В регионе участниками нацпроекта стали 72 предприятия. 60 из них уже завершили оптимизацию производственных процессов на пилотных участках, значительно улучшив показатели. Об этом рассказал министр экономразвития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

В первые два года в реализации нацпроекта предприятиям активно помогали эксперты Федерального центра компетенций. Старший руководитель проектов ФЦК Алексей Акулич рассказал, что большинство из 27 предприятий под управлением ФЦК добились значительного прогресса, а Павловский ДОК по итогам 2021 года стал лидером по росту производительности труда в России. Сейчас участникам нацпроекта помогают эксперты уже Регионального центра компетенций.

На мероприятии также поделились опытом реализации нацпроекта сами предприятия: «АНИТИМ» и «Сибирь-Техника». Кроме того, участники сессии посетили производственные площадки компаний «УК «АЗПИ» и «Мартика» и ознакомились с их результатами.

Федеральные эксперты также присутствовали на встрече в формате онлайн. Вместе с участниками они обсудили вопросы развития системы рационализаторства и цифровых технологий производительности, работы акселерационной программы экспортного роста.

Кроме того, на встрече наградили победителей и лауреатов краевого конкурса «Лучшие практики наставничества», вручили трудовым коллективам отличительные знаки и благодарности.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей.

Подать заявку можно на сайте проекта, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»