В Барнауле прошёл семинар по мерам государственной поддержки предпринимательства

Семинар по мерам государственной поддержки предпринимательства прошёл в алтайском центре «Мой бизнес». Спикерами выступили представители алтайского Минэкономразвития, КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» и КАУ «Алтайский центр кластерного развития» совместно с Региональным центром компетенций — операторе национального проекта «Производительность труда».

Начальник отдела развития внешних связей Минэкономразвития Никита Неупокоев рассказал о мерах поддержки по продвижению продукции Алтайского края на новые рынки. В 2021 году объём поставок увеличился на 6,5 млрд рублей, достигнув рекордной суммы в 24,3 млрд рублей. В процентном отношении за год сумма заключённых контрактов возросла на 36,5%, за последние три года — более чем в два раза.

«В целом на протяжении последних лет мы наблюдаем повышенный интерес бизнеса к закупочной деятельности. Одной из задач отдела является стимулирование развития поставщиков не только на внутренний, но и на внешние рынки», — отметил Никита Неупокоев.

Начальник отдела трансфера и коммерциализации технологий Минэкономразвития Денис Распопов рассказал о грантовой поддержке бизнеса, осуществляемой в рамках краевого конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы». С 2017 года победителями стали 24 проекта. Им перечислили 11,2 млн рублей из краевого бюджета.

Консультант отдела мониторинга муниципального развития и конкуренции Минэкономразвития Олеся Сидорова рассказала о деятельности Алтайского краевого лизингового фонда.

Руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер перечислил особенности реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае. Также он рассказал об адресной поддержке экспертов нацпроекта по оптимизации потоков на предприятиях — участниках нацпроекта и «Фабрика процессов».

«Более 70 предприятий в регионе являются участниками нацпроекта. Они получают адресное сопровождение экспертов Федерального или Регионального центров компетенций по оптимизации продуктовых потоков. Как показывают результаты, среднее снижение времени протекания процессов составило 40%, снижение незавершённого производства — на 30%, а выработка увеличивается на 81%», — отметил Вагенлейтер.

Также для предприятий региона работают «Фабрики процессов», где в реальном производственном или офисном процессе можно получить практический опыт применения инструментов бережливого производства и понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Кроме того, на семинаре обсудили поддержку инвестиционной деятельности и производственных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории края, а также реализацию кластерной политики.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать здесь и здесь.

КАУ «АЦКР»