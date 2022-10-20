В Новосибирске пройдут масштабные форумы для строителей, дизайнеров и архитекторов

14 по 17 февраля 2023 года в Новосибирске пройдёт масштабное событие — Сибирская строительная неделя. И в её рамках — бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab и Форум мастеров.

Бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов. Спикерами выступят ведущие федеральные и региональные эксперты: Евгений Тюрин, Борис Уборевич-Боровский, Диана Балашова, Ксения Измайлова, Олеся Худякова, Мария Тингаева и многие другие.

В числе тем для выступления:

— «Личный бренд для дизайнеров. Каналы привлечения клиентов»;

— «Планировка жилого пространства как основа будущего интерьера»;

— «Тренды в дизайне интерьера»;

— «На чём держится дружба дизайнеров с поставщиками? Восемь точек соприкосновения»;

— «Как запустить свою дизайн-школу. Зачем это нужно дизайн-студии?».

Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников. Это отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое. В этом помогут руководители компаний, производители материалов и оборудования и известные отраслевые блогеры: Сергей Гапченко, Денис Татауров, Сергей Кодолов, Михаил Белкин, Лазарос Кизиридис, Дмитрий Шматко, Кирилл Аксенов, Павел Кушаев, Андрей Шайтер.

Фото: ООО «Центр Экспо»

Всего в работе Сибирской строительной недели — крупнейшей на востоке России профессиональной отраслевой площадке — примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Средней Азии, занятых в строительной сфере. Это крупнейшие производители и поставщики материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского, инфраструктурного строительства и сферы ЖКХ.

Организаторы ожидают, что за четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов: собственники, топ-менеджеры и специалисты строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также государств Средней Азии.

Для участия в выставке бронируйте стенд на сайте Сибирской строительной недели.

Организатор выставки: ООО «Центр Экспо»

Телефон 8 (383) 363-00-63

E-mail: info@sibbuilding.ru

Сайт

Компания «Русский Свет» — генеральный тематический партнер выставки.







