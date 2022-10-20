В Новосибирске пройдут масштабные форумы для строителей, дизайнеров и архитекторов
Мероприятия организуют в рамках Сибирской строительной недели
14 по 17 февраля 2023 года в Новосибирске пройдёт масштабное событие — Сибирская строительная неделя. И в её рамках — бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab и Форум мастеров.
Бизнес-форум креативных индустрий KreaCollab объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов. Спикерами выступят ведущие федеральные и региональные эксперты: Евгений Тюрин, Борис Уборевич-Боровский, Диана Балашова, Ксения Измайлова, Олеся Худякова, Мария Тингаева и многие другие.
В числе тем для выступления:
— «Личный бренд для дизайнеров. Каналы привлечения клиентов»;
— «Планировка жилого пространства как основа будущего интерьера»;
— «Тренды в дизайне интерьера»;
— «На чём держится дружба дизайнеров с поставщиками? Восемь точек соприкосновения»;
— «Как запустить свою дизайн-школу. Зачем это нужно дизайн-студии?».
Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников. Это отличная возможность повысить профессиональный уровень и узнать новое. В этом помогут руководители компаний, производители материалов и оборудования и известные отраслевые блогеры: Сергей Гапченко, Денис Татауров, Сергей Кодолов, Михаил Белкин, Лазарос Кизиридис, Дмитрий Шматко, Кирилл Аксенов, Павел Кушаев, Андрей Шайтер.
Фото: ООО «Центр Экспо»
Всего в работе Сибирской строительной недели — крупнейшей на востоке России профессиональной отраслевой площадке — примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Средней Азии, занятых в строительной сфере. Это крупнейшие производители и поставщики материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.
На выставке будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского, инфраструктурного строительства и сферы ЖКХ.
Организаторы ожидают, что за четыре дня мероприятие посетят свыше 20 тысяч профессионалов: собственники, топ-менеджеры и специалисты строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также государств Средней Азии.
Для участия в выставке бронируйте стенд на сайте Сибирской строительной недели.