В России фиксируют повышение цен на стоматологические услуги до 50%

В России фиксируют значительное повышение цен на стоматологические услуги. В некоторых клиниках их стоимость увеличилась на 50%. Причина очевидна — российская стоматология почти полностью зависит от импорта. За рубежом закупается всё: от инструментов и оборудования до пломбировочных материалов и лекарств. Но на сегодняшний день со стабилизацией рубля закупочные цены на многие позиции вернулись на уровень января текущего года, рассказал «Business FM Барнаул» директор стоматологической клиники «ДаВинчи» Даниил Абакумов.

«Те дилеры, которые продают нам расходные материалы, с целью излишнего заработка начали поднимать цены. Но рынок сегодня начинает всё расставлять на свои места. Те люди, которые продают по слишком завышенным ценам, они уходят на второй план, находятся новые — те, кто готов продавать уже по адекватным ценникам. Зависимость цен больше складывается не от доллара, а от дефицита каких-либо товаров. Потому что если дефицита нет на рынке, то продавцы продают, придерживаясь курса доллара, и это приводит к тому, что цены на некоторые позиции откатились полностью назад, некоторые даже чуть-чуть дешевле стали, потому что доллар с евро тоже стали чуть дешевле», — рассказал Даниил Абакумов.

По словам Даниила Абакумова, финансовые затраты сегодня выгодны не только бизнесу, но и пациентам. Сейчас некоторые стоматологические клиники вслед за снижением курса валют и, как следствие, снижением закупочных цен на материалы стали уменьшать и цены на свои услуги.

Дефицита материалов и оборудования в стоматологии врачи сегодня не наблюдают. Многие поставщики ищут более дешёвые аналоги, но это касается только вспомогательных материалов, которые не влияют на качество лечения. С помощью такого подхода в «ДаВинчи» оптимизируют свои цены на лечение.

«По ключевым позициям, которые напрямую влияют на качество оказываемой помощи, пломбировочные материалы, коронки, импланты, брекеты, это все у нас как были поставщики зарубежные — европейские, американские, корейские, — так и остались. Для доктора очень важно оказать именно качественную медицинскую помощь, качественную услугу. И когда у нас было собрание с докторами, они сказали, что мы просто не будем работать с плохими материалами. Пусть это будет дорого, но здоровье — это не то, на чём надо экономить. Это наша позиция. Мы такое приняли решение. Пусть это будет дорого, но это будет хорошо», — рассказал Даниил Абакумов.

Сегодня на рынке стоматологических услуг многие неоправданно взвинтили цены. Как и во многих других сферах, предприниматели разделились на тех, кто гонится за сиюминутной прибылью, и тех, кто сохраняет клиента и репутацию.