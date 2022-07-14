В России зарегистрировали холдинговую компанию «Вкусно и точка»

Кузбасский бизнесмен Александр Говор, который выкупил российский McDonald's, зарегистрировал холдинговую компанию «Вкусно и точка» (АО «ВИТ») с уставным капиталом 200 тысяч рублей и стал ее единственным владельцем.

Гендиректором фирмы назначили главу бывшего франчайзи McDonald's в Сибири — ООО «Гид» — Андрея Скурыгина, пишет «Ъ».

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Вопрос дня Кто такой Александр Говор, который купит российский McDonald's, и что будет с ресторанами?

Рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка», которые пришли на смену McDonald's, открылись по стране в июне. Сам McDonald's решил уйти с российского рынка еще в мае 2022 года.

Корпорация продала свои российские рестораны компании «ГиД» из Новокузнецка, которая владела сибирскими «Макдоналдсами» по франшизе. «Гид» сохранил работников и некоторые позиции в меню, которые теперь называются по-другому.