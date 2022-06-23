Важна каждая деталь. Как избежать поломок и простоев сельхозтехники в самый разгар сезона

Работу сельского хозяйства трудно представить без специальной техники — комбайнов, тракторов, посевных и почвообрабатывающих машин. Эти агрегаты заменяют целую бригаду рабочих, да и использовать их можно круглосуточно и в любых условиях. Однако высокая нагрузка зачастую приводит к внезапным поломкам, а любой простой для агрария — это убытки.

Чтобы снизить риск возникновения таких трудностей, машины важно вовремя обслуживать и ремонтировать. И чтобы аграрии могли быстро и легко купить необходимые запчасти, компания «Агромаг» создала онлайн-магазин с огромным ассортиментом товара. Здесь можно в любое время заказать детали для сельхозтехники, оборудования, автомобилей.

Запчасти для всех видов техники

В каталоге представлено более 2,5 тысячи единиц товаров. Среди них — запчасти для тракторов ДТ, МТЗ, К-700, Т-40, Т-25, Т-16, комбайнов «Енисей», «Нива», косилок разных марок, пресс-подборщиков ПРФ, погрузчиков и другой сельхозтехники, а также для автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Формированием ассортимента занимаются опытные специалисты, отлично знающие устройство всех видов сельхозтехники, её «слабые места». С ними же вы можете проконсультироваться по телефону — они помогут подобрать наиболее подходящий вариант.

«Мы предлагаем различные модификации подшипников, метизов; расширяем ассортимент по гидроцилиндрам. В прошлом году была успешно запущена линия по производству РВД, также у нас можно приобрести комплектующие для самостоятельного производства. Более подробно ознакомиться с ассортиментом вы можете на нашем сайте. Там вы найдёте все необходимое, что нужно для текущих и капитальных ремонтов, полноценного восстановления техники», — рассказали представители «Агромаг».

Заказ оперативно привезёт курьер, но вы также можете забрать его сами из пункта самовывоза. Возможна и доставка по краю.

Гарантия качества

Покупая запчасти в «Агромаг», можно не беспокоиться о качестве изделий. За годы работы его партнёрами стали не только торгующие и перерабатывающие компании, но производственные предприятия страны. Поэтому у всей продукции магазина есть сертификат соответствия и гарантия.

«Закупка продукции осуществляется только у проверенных производителей и официальных дилеров брендов. Это гарантирует качество товара и конкурентоспособные цены», — отметили в «Агромаг».

Качественные механизмы и комплектующие элементы позволят быстро и качественно восстановить технику. «Агромаг» держит умеренные цены, чтобы аграрии могли сэкономить на содержании своего автопарка.

Добавим, что в этом году «Агромаг» выступает в качестве участника выставки «День сибирского поля — 2022», которая пройдёт 29-30 июня. На выставке будет представлена часть продукции компании, а сотрудники ответят на все интересующие вопросы. Стенд компании — № 371.

Компания «Агромаг»

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Б, офис Б10

Телефон 8(3852)50-60-29

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ООО «Агромаг». ОГРН 1202200012398, ИНН 2222884428, КПП 222201001. Юридический адрес: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 179Б, офис б10. Директор — Вялков Андрей Владимирович.