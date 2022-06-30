Вернуть традиции через новые тренды. Как на Алтае работает производство полезных напитков

В то время, когда страна старается встать на рельсы импортозамещения, в Алтайском крае есть производители, которые готовы закрыть определённые ниши. Компания «Вележи» — молодой игрок продуктового рынка, но у него уже есть свои козыри. В Новоалтайске изготавливают полезные напитки по особым технологиям. Корреспондент amic.ru Ирина Савина лично убедилась в качестве алтайской продукции и узнала несколько секретов их приготовления у руководителя компании Алексея Камышова.

Польза — на первом месте

— Алексей Анатольевич, как пришла идея создать такой бренд? Почему обратили внимание на безалкогольные напитки?

— Миссия нашей компании и моя личная — производить то, что будет полезно людям. Это не может быть алкоголь, сигареты и прочие вещи, которые разрушают здоровье. Я — за здоровый образ жизни и через свою деятельность транслирую это, чтобы у других была возможность употреблять натуральные продукты.

Изначально мы изготавливали только морсы, и наша компания так и называлась «Полезный морс». Со временем ассортимент постоянно расширялся, и когда мы стали производить среднегазированные напитки, потребовался ребрендинг. Одна брендинговая компания придумала короткое звучное название «Вележи», что означает ягодная поляна — основу наших напитков составляют ягоды.

— Ваша компания появилась шесть лет назад — какие изменения произошли с ней за это время?

— В первые три года мы изготавливали исключительно морсы. Изначально полезные напитки делали для спортсменов под маркой фестиваля неолимпийских видов спорта «Грейт Алтай». Постепенно наша аудитория расширилась, а вместе с ней и ассортимент напитка. И если тогда мы производили их небольшими объёмами — в сутки 400 литров морса, то сейчас эта цифра доходит до нескольких тонн, в зависимости от погоды. Сегодня мы выпускаем семь видов морса. Неизменным остаётся одно: 92% состава наших морсов — природные витамины. Польза — всегда на первом месте.

Всего же в настоящее время отгружаем до пяти тонн нашей продукции в сутки. В основном она расходится по Алтайскому краю, довольно широко представлена в Новосибирске, есть также точки в Томске, Кемерове и Красноярске.

— С кем сотрудничаете на постоянной основе?

— Нашу продукцию можно найти на прилавках магазинов Алейского мясокомбината, сети «Вкусная жизнь», а также в «Грильнице». Недавно начали сотрудничать с компаний «Папа Джонс». Количество новых торговых точек постоянно увеличивается — в среднем добавляется две в день. За последний месяц приросли 60 торговыми точками. Всего же их более 400. Наших объёмов уже не хватает, чтобы закрыть их все в нужном количестве.

— В каком направлении планируется расти дальше?

— Мы уже подали заявление в комитет городской архитектуры по поводу увеличения площадей, поскольку имеющейся базы на следующий год будет недостаточно. Мы планируем приобрести новую линию, которая более производительна — выпускает до 2000 бутылок в час (сейчас показатель — 400 бутылок в час). В связи с этим потребуется больше производственных помещений и складов.

Что касается наполнения и развития, основная идея — перейти на более уникальные напитки. В ближайшее время появится такая новинка, как «Алтайские травы». Из названия понятно, что это будет напиток на основе алтайских трав. Пока мы в процессе эксперимента — сначала попробуем выпустить газированный вариант.

В дальнейшем обратимся к мнению покупателей и партнёров, чтобы понять, нужен ли еще негазированный напиток. Обязательно попробуем в двух вариантах — с газом и без иван-чай. Несмотря на его колоссальную пользу для организма, пока не видим на полках этот продукт.

Ещё один напиток в нашей новой линейке — на основе шиповника. Кроме того, по запросу покупателей хотим начать выпускать смородину с имбирём.

Следующая серия напитков — сбитень. На Руси его делали на меду, но это — очень капризный продукт. Дело в том, что все его полезные свойства при температуре выше 40 градусов улетучиваются.

В связи с этим мы не сможем простерилизовать его без потери качества. Обманывать мы никого не хотим, поэтому лучше посоветуем нашим покупателям положить в сбитень ложку мёда. Так гораздо понятнее и приятнее, и человек получит пользу от мёда. Сбитни различной концентрации планируем выпускать на основе сахара и ягод.

Не устану повторять, что польза для здоровья меня интересует в первую очередь. Я много изучал, чем питались наши предки в Сибири. У нас есть прекрасные традиции в области питания, которые складывались веками и тысячелетиями — пора к ним возвращаться.

— Мы говорим с вами о пользе, но совместимо ли это понятие с сахаром, который присутствует в напитках?

— Если человеку захотелось сладкого, то лучше употребить продукт на основе сахара. Нередко производители выпускают напитки, помеченные на этикетках словами «зеро» или «ноль калорий». В таких случаях они используют подсластители, и в этом есть подвох. Организм получает определённую дозу сладкого и думает, что это сахар.

Он начинает вырабатывать определённые вещества, чтобы его переработать. Но сахара нет, и организм, грубо говоря, начинает перерабатывать сам себя и вредит собственным клеткам. Мы используем именно сахар, применяем натуральные ингредиенты, в том числе непосредственно фрукты.

Создавать собственные тренды

— Алексей Анатольевич, кому интересна ваша продукция?

— Мы выпускаем напитки массового потребления — среднегазированные лимонады. Их цель ещё с советских времен — создавать тонизирующий, освежающий и охлаждающий эффект. Для приверженцев здорового образа жизни они не подойдут из-за наличия дополнительных калорий.

Им мы можем предложить морсы, квас, минеральную столовую воду, которую набираем в скважине села Зудилово на территории санатория «Сосновый бор». Она обладает составом, который идеально подходит организму человека для ежедневного потребления. Кто её попробовал — уже не отказывается. Поэтому мы можем удовлетворить различные запросы.

— Чем ваши напитки отличаются от продукции конкурентов?

— Как мы уже сказали — натуральностью. В наших напитках нет подсластителей и вредных красителей. В качестве последнего мы используем бензоат натрия в минимальной безопасной дозировке, чтобы лимонад не испортился.

«Квас домашний» изготавливаем по рецепту наших бабушек. Только у нас он дображивает не в банках, а в бутылках, чтобы прогазировался как следует. За счёт углекислого газа можем продавать его 21 день. Технология не уникальная, но зато обеспечивает максимальную пользу древнего русского напитка. Дело в том, что в продуктах натурального брожения содержится много витаминов, особенно группы В — они очень важны для красоты, а также для здоровья.

А вот при изготовлении морсов используем уникальную технологию, которую сами продумали и даже изобрели оборудование. Я говорю о бережной пастеризации, которая происходит при температуре 70 градусов и благодаря этому сохраняются все витамины.

Чем выше температура — тем меньше их останется в напитке. К 100 градусам их количество стремится к нулю. В домашних условиях при кипячении на выходе остаётся просто сладкая водичка. А у нас — кладезь витаминов.

Кроме того, мы, возможно первыми в регионе начинаем выпускать напитки на основе алтайских трав. И здесь тоже пробуем эксперименты — будем газировать уже готовый напиток. Сейчас, как правило, варится сироп и разбавляется газированной водой — получается лимонад. Мы будем делать натуральные отвары и настои и газировать непосредственно их. Для этих целей мы придумали и изготовили собственный сатуратор.

— Сегодня многие производители стараются встроиться в тренд импортозамещения — вы в их числе?

— Когда уходят раскрученные бренды-гиганты, их сменяют такие же гиганты с огромными мощностями — это их ниша. А наша — уникальные продукты, которые начинаем производить. В настоящее время она не занята, вот и будем работать в этом направлении.

— Как на ваше производство повлияла геополитическая обстановка?

— В начале спецоперации — преформы для изготовления бутылок подорожали вдвое буквально за три дня. Вместе с этим выросла цена на этикетки, пробки и, конечно же, сахар. Однажды мы посчитали, что бутылка с этикеткой стоит дороже, чем её содержимое. Но, несмотря ни на что, мы не стали пропорционально поднимать цены.

Держали их на том уровне, чтобы в убыток не работать, но и прибыли первое время не видели. Сейчас ситуация более или менее выровнялась. Логистика с нашей стороны осталась на том же уровне, а вот с доставкой сырья возникли трудности, но мы подстроились под обстоятельства.

— С кем бы ещё хотели сотрудничать «Вележи»?

— Большую симпатию у меня вызывает сеть магазинов «Пятёрочка». Недавно они заинтересовались нашей продукцией и попросили образцы. Скорее всего, в ближайшее время минеральная вода «Вележи», «Алтайские травы», «Вкусняшка» и три вида морса появятся на полках этой сети.

С ней работает около 80-ти производителей Алтайского края. Из них 90% — на российский рынок. Как правило, начинают в Сибирском регионе, оттачивают работу и если продукция хорошо «заходит» — происходит выход на Россию. Будем ориентироваться на этот план-максимум.