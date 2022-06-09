Владелец Zara пока не планирует возобновлять работу магазинов в РФ

Inditex пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara и Massimo Dutti в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее появились сведения, что ретейлер может вновь открыть торговые точки уже эти летом, которые в РФ закрыты с 5 марта.

«На данный момент никаких изменений по этому поводу нет», — сказал собеседник агентства.

Inditex владеет такими брендами, как Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque.