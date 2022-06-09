Владелец Zara пока не планирует возобновлять работу магазинов в РФ
В компании опровергли сведения о том, что она может вновь открыть ряд торговых точек уже этим летом
9 июня 2022, 08:15, Никита Черников
Inditex пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara и Massimo Dutti в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее появились сведения, что ретейлер может вновь открыть торговые точки уже эти летом, которые в РФ закрыты с 5 марта.
«На данный момент никаких изменений по этому поводу нет», — сказал собеседник агентства.
Inditex владеет такими брендами, как Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque.
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