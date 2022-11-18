Внимательно к каждому зёрнышку. «Агрофирма Гудвилл» учится бережливому производству

На «Фабрике процессов» прошёл тренинг для сотрудников ООО «Агрофирма Гудвилл», предприятия — участника нацпроекта «Производительность труда». Занятие провели для 20 работников компании. Команда изучала инструменты бережливого производства и возможности оптимизации рабочих процессов.

Представители «Агрофирмы Гудвилл» прожили все этапы формирования команды: от адаптации друг к другу (так как каждый сотрудник примерил на себя новую и непривычную роль) до уверенного взаимодействия. Коллектив смог достичь поставленных целей и приобрести новый опыт.

Участие в «Фабрике» стало завершением первого этапа обучения, который включал в себя тренинги «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «5С». Напомним, предприятие реализует национальный проект «Производительность труда» с июля 2022 года при поддержке Регионального центра компетенций.

«Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства. А также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Тренинги планируют проводить еженедельно. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»