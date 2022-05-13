Всего 43% выпускников хотят после школы поступить в вуз

За последние десять лет доля выпускников школ, планирующих поступить в вузы, сократилась почти вдвое. Таковы результаты исследования, проведённого SuperJob.

О том, что после школы дети хотят продолжать учёбу в вузе, сообщили всего 43% респондентов. При этом растёт популярность среднего профобразования.

Положительная динамика среднего профессионального образования вовсе не значит, что молодёжь останавливается на обучении. Выпускники колледжей идут и в высшие учебные заведения и получают образование по другим направлениям. При этом у них уже есть профессия и они могут обеспечить себе доход. А осознанный выбор специальности в вузе позволит повысить квалификацию и свою ценность на рынке труда.

Профориентолог Ольга Худайкулова рассказала «Business FM Барнаул», что сегодня формальный вузовский диплом — не залог знаний и успешной карьеры:

«Тяга к знаниям у молодёжи не снижается, но приоритеты явно меняются. Образование — это интеллектуальный фундамент на будущее, но при этом в течение жизни, возможно, придётся менять профессию. Это нормально, порой даже необходимо».

По словам Ольги Худайкуловой, рынок труда, формируя запросы к подготовке специалистов, сегодня разрушает границы между областями деятельности. Именно поэтому в популярности слеш-карьера, то есть сочетание в своей работе разных сфер деятельности.

Получается, что раньше, обучаясь на экономиста или юриста, выпускник был уверен, что будет работать только в этих рамках. Теперь экономисту придётся знать или медицину, или атомную энергию. Юристу понадобятся знания из области ИТ или интеллектуальной собственности.

Неизбежно образование становится комбинированным и междисциплинарным, формируя новые и новые профессиональные треки.