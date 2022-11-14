ВТБ увеличил портфель привлечённых средств клиентов малого и среднего бизнеса в регионах Алтая на 20%

ВТБ нарастил портфель привлечённых средств клиентов ВТБ в сегменте СМБ в Алтайском крае и Республике Алтай на 20% (свыше 19 млрд рублей). Число клиентов, пользующихся услугами расчётно-кассового обслуживания, превысило 13 тыс. компаний и предпринимателей, по этому показателю рост составил 13%.

По итогам девяти месяцев кредитно-гарантийный портфель региональных клиентов ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса увеличился на 7% и превысил 18 млрд рублей. Основной объём кредитов в портфеле СМБ приходится на компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (40%), строительства и недвижимости (34%), торговли (15%).

В виде гарантий банка для алтайских предпринимателей работают 2,6 млрд рублей, объём гарантийного портфеля с начала года вырос на 55%. Основная доля гарантийного портфеля приходится на гарантии исполнения контрактов, гарантии в пользу налоговых органов и ФРП.

Важным механизмом, который на протяжении всего года позволяет поддерживать бизнес, стали госпрограммы. За девять месяцев текущего года региональный сегмент СМБ Алтайского края и Республики Алтай получил от банка льготное финансирование порядка 5 млрд рублей. Наиболее востребованными инструментами поддержки стали кредитование по программе 1528 Министерства сельского хозяйства и программе стимулирования малого бизнеса Корпорации МСП.

«Мы продолжаем финансировать проекты, начатые ранее, и заключать новые сделки, в том числе с привлечением механизмов господдержки. Так, банком подписан договор по финансированию строительства жилого комплекса в одном из районов Барнаула на сумму 3 млрд рублей. Также поддержку получили проекты по строительству комплекса по производству масел и жиров, приобретение объекта для строительства логистического комплекса и другие», — прокомментировал управляющий банка ВТБ (ПАО) в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Помимо банковских продуктов, ВТБ активно развивает бизнес-сервисы, которые позволяют клиентам решить широкий круг задач в области юридических услуг, бухгалтерии, работы с персоналом, в вопросах интеллектуальной собственности.

ВТБ продолжает развитие сети офисов нового формата. Первое в Алтайском крае современное мультифункциональное отделение открыто в начале октября в Барнауле.