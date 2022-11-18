Выглядит вкусно: как продвигать ресторанный бизнес в интернете

Как и любая предпринимательская деятельность, ресторанный бизнес должен быть упакован в социальных медиа. Сейчас люди часто выбирают, куда сходить именно в интернете. Если ваша компания в топе, на сайте и в соцсетях проработаны позиционирование, визуал и контент, то шанс, что выберут именно вас, значительно выше.

Но чем продвижение ресторанного бизнеса в интернете отличается, например, от продвижения цветочного магазина? Разберёмся вместе с экспертной группой Digital-агентства Zavod.

Выберите свой стиль

Первое, с чего стоит начать, — это актуальная «упаковка», говорит дизайнер Сергей Шлижевшский.

«Всё — от нейминга до интерьера — должно работать на вашу узнаваемость, но только в хорошем смысле. При одном взгляде на ресторан не должно возникать ассоциации с „цыганщиной“ или двухтысячными, если, конечно, это не концептуальная идея вашего заведения. Тренды, попадание в запросы целевой аудитории и уникальность в деталях — эта основа, с которой вы уже сможете привлечь внимание потенциальных клиентов на начальных этапах. Моя рекомендация — изучите цветовосприятие, ведь цвет может влиять на многое, в том числе аппетит», — объяснил дизайнер Сергей Шлижевшский.

Эти правила касаются не только экстерьера и интерьера, но и интернет-продвижения. Шапки профилей, истории, виджеты, меню, описание сообщества, оформление ленты — все детали нужно учесть.

Позаботьтесь об удобстве

Ключевую информацию стоит вынести в описание группы или закрепить. Это ускорит навигацию и поможет пользователю сэкономить время.

«Важно закрыть потребности людей в информации, когда они впервые попадают на страницу в соцсетях: где находится ресторан, часы работы, интерьер, кухня, меню, ценовая политика, отзывы, возможность быстрого бронирования. Чем меньше кликов потребуется для нахождения ответов на вопросы, тем лучше. Отлично помогает введение кнопки меню, виджетов и системы хештегов», — подчеркнула SMM-специалист Татьяна Ефремова.

Дополнительно следует периодически дублировать данные в ленте. Особенно это касается времени работы, места расположения и меню.

Вовлекайте пользователей

Для привлечения внимания используйте качественные фото- и видеоматериалы, от которых у пользователей разыграется аппетит. Проведение регулярных food-фотосессий должно стоять в вашем ежемесячном плане.

Но помимо поставленных кадров необходимо подвигнуть людей делиться собственными фотографиями и отметками в постах и историях. С одной стороны, это будет работать как нативная реклама, с другой — как неопровержимое доказательство, что к вам ходят и рекомендуют заведение другим. Отзывы на 2ГИС и «Фламп» также работают по типу сарафанного радио. Не стоит ими пренебрегать, если вы хотите создать положительный имидж на рынке.

Но большинство пользователей в интернете предпочитают лишь просматривать контент, а не проявлять активность. Для её поднятия эксперт советует периодически запускать небольшие конкурсы, которые не будут отнимать много времени у клиента и финансовых затрат у предпринимателя.

«Например, вы предлагаете пользователям угадать блюдо по тени и получить за это десерт в подарок. Победителям, во-первых, будет приятно выиграть, во-вторых, придя в ваше заведение, с вероятностью 99,5% они закажут что-то ещё (хотя бы напиток). Тем самым вы убьёте сразу двух зайцев: повысите лояльность и вовлечённость своей аудитории, а также при правильном раскладе повысите продажи», — отметила Татьяна Ефремова.

Не менее важно проведение вовлекающих интерактивов и просто на интерес: опросы, квизы, игры, реакции, ползунки с реакциями и прочее. Они помогают выявить интересы целевой аудитории, их потребности и запросы.

«Продвижение в интернете следует начинать сразу, как только заведение открылось. Не нужно ждать, когда вы наберёте первую сотню подписчиков. Та же покупка рекламы в городских пабликах и сообществах стоит недорого. С блогерами уже посложнее, у них выше ценник за работу, зато если выберете узконаправленного человека (фудблогера, ресторатора, шеф-повара), то они привлекут наиболее интересную для вас аудиторию», — добавила руководитель digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

Эксперты советуют анализировать стратегию конкурентов, не стесняться задавать вопросы потребителям, а если что-то не получается, обращаться к квалифицированным специалистам.

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