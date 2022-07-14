Зачем бизнесу реклама в Telegram и на радио: кейсы и анти-кейсы

Из-за сложившейся политической ситуации бизнес потерял часть привычных площадок для продвижения, поэтому сейчас происходит переориентация рекламных каналов. В частности, многие предприниматели стали больше интересоваться Telegram. Сервис начал активно расти с февраля 2022 года, и в марте уже стал самым популярным мессенджером в стране, что сделало его потенциально выгодной площадкой для размещения рекламы. Еще одним ключевым вариантом стало продвижение на радио.

Telegram: современный и свободный

У Telegram есть свои особенности в плане продвижения. Здесь нет ни «официальной» рекламы, ни привычного для других площадок таргета. Нельзя настраивать рекламу по геолокации. Большим минусом для многих будет и то, что органического роста на площадке тоже нет. Единственный выход — реклама на других каналах и ботах.

Зато максимальный охват можно получить за счет удобной системы уведомлений. Если пользователь подписался на какой-либо канал — он не пропустит ни одной новой публикации. Это обеспечивает рекламодателю высокую эффективность по низкой цене.

Владельцы каналов — это преимущественно физические лица. Но если рекламодатель не хочет работать с ними напрямую (например, чтобы обезопасить себя и свой бюджет), есть возможность продвигаться через рекламные биржи.

Наиболее подходящие для реализации в Telegram цели рекламной кампании — это PR, усиление бренда, узнаваемость и охваты, а также целевые действия: клики, брони, записи.

На примере

Исходя из опыта рекламной биржи eLama, когда вы продвигаетесь в Telegram, лучше покупать не одну публикацию, а серию прогревающих постов, использовать фото или видео и делать фокус на инфлюенсерах и нативном контенте. Также следует искать нестандартный подход, который пробьет баннерную «слепоту» (когда посетители веб-сайтов не замечают рекламные блоки, баннеры или объекты, похожие на них).

Кейс от eLama, которым они поделились на бесплатном вебинаре: компьютерные кресла

Цель: заказы кресел на веб-сайте.

Аудитория: офисные сотрудники, геймеры, IT-специалисты.

Бюджет: 100 тысяч рублей.

СРС (цена за клик): 22 рубля.

В качестве баннера использовали мем — смешную картинку с коротким текстом. В описании поста — это было всего одно предложение, — была зашита ссылка на магазин клиента. Мем сработал: переходы и заказы пошли.

Радио: классика жанра

Реклама на радио — более привычный и все еще популярный формат продвижения для многих представителей бизнеса. Как правило, чаще всего этот канал выбирают малые предприятия (до 100 человек в штате) — они размещают локальную рекламу в своих городах. Но на самом деле этот рекламный канал подходит для бизнеса любого масштаба и направления.

Большой плюс размещения на радио — то, что вы можете легко отслеживать эффективность РК по поисковым запросам по вашему бренду. Так, по данным агентства Медиаскоп, если прослушанный рекламный ролик вызвал интерес, 8,9% опрошенных обращаются в компанию напрямую по адресу, 10,5% советуются с друзьями и знакомыми, 13,4% записывают телефон, а 55% ищут информацию о бренде в интернете.

Наиболее подходящие для реализации на радио цели рекламной кампании — акции, информативная и имиджевая реклама, демонстрация стабильности и другое.

На примере

Рассмотрим примеры рекламных кампаний от маркетплейса рекламы на радио GETRADIO.

Кейс

Региональная реклама магазина цветов, прокаты на радиостанции «Новое радио», анонс акции «Черная пятница каждую неделю».

Период РК: 29 дней.

Хронометраж ролика: 20 сек.

Бюджет: 20 790 рублей.

Основываясь на общепринятых радийных показателях по данным «Медиаскоп», приводим прогнозируемые показатели.

Общее кол-во прослушивания ролика в ЦА: 769 тысяч раз.

Охват ЦА: 75 290.

Средняя частота контакта: 10,2 раз.

Количество поисковых запросов бренда по данному кейсу увеличилась на 37% (в поисковой системе Яндекс).

Кроме успешных примеров рекламных компаний, также стоит обратить внимание на анти-кейсы. Как правило, это РК, которые были запущены с ошибками в выборе ЦА и радиостанции, периода или частоты прокатов. В итоге аудиоролик не давал слушателю нужной информации.

Анти-кейс

Региональная реклама. Фирма, предоставляющая услуги юристов по списанию долгов, размещает ролик на радиостанции «Радио Дача».

Сам ролик звучит примерно так: «Попали в долговую яму? Освободим от долгов. Законно. Профессиональные юристы. Звоните по номеру...».

Период РК: 4 дня.

Хронометраж ролика: 15 сек.

Бюджет: 5 920 рублей.

Обратимся к данным «Медиаскоп», чтобы понять прогнозы РК.

Общее количество прослушиваний ролика в ЦА: 119 610 раз.

Охват ЦА: 79 660 человек.

Средняя частота контакта в ЦА: 1,5 раз.

CPT (стоимость за тысячу контактов ЦА): 49,5 руб.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что потенциальный клиент компании услышал ролик один раз и ничего из него не понял. Название бренда не звучит, а записать номер за разовое прослушивание ролика мало кто успевает. Клиента не ведут ни на фактический адрес, ни на сайт. В таком случае он вряд ли найдет эту фирму, даже если захочет. Соответственно, и отследить эффективность по поисковым запросам бренда также невозможно.

Если вы планируете размещение рекламы на радио, вы можете сделать это самостоятельно, через специализированные сервисы. Или воспользоваться помощью опытного менеджера, который подскажет наилучший формат для вашей РК.

Если вы хотите запустить рекламу на радио в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске, обращайтесь в Медиагруппу FM-Продакшн. Менеджер будет сопровождать вас на протяжении всего периода РК. Кроме того, вы не будете ограничены прокатами в рекламных блоках радиостанций — менеджеры Медиагруппы предложат вам разные форматы, подходящие для вашей рекламы.