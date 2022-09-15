Завод, который построил город. Как алтайское предприятие уже 80 лет производит отличный кирпич: видео

Несмотря на все трудности в экономике, строительная отрасль в Барнауле только развивается. И как бы ни менялись тренды, главным строительным материалом остаётся кирпич. И не просто кирпич, а от компании «Стройберг». Из материалов этого завода в краевой столице возведено более 70% объектов.

«Стройберг» занимается производством строительных материалов уже 80 лет. И не собирается останавливаться.

«80 лет — это самое начало начал. Главное же — душа предприятия. Если ты молод душой, ты всегда будешь востребован и конкурентен», — сказал начальник производства завода «Стройберг» Геннадий Разумов.

«Стройберг» — один из крупнейших на Алтае производителей строительных материалов. В год здесь выпускают более 7 млн штук гиперпрессованного кирпича и более 80 тысяч кубометров автоклавного газобетона. Таких результатов удаётся достигать, в частности, благодаря собственной сырьевой базе: известь и песок добывают на карьерах Алтайского края.

Завод также имеет свою сертифицированную лабораторию. Продукция регулярно проходит испытания и тесты, при этом «Стройберг» внедрил около 20 новых испытаний сверх тех, которые предусматривает ГОСТ.

Завод поставляет кирпич и стройматериалы не только по Алтайскому краю, но и в Омскую, Томскую, Новосибирскую области, в Красноярский и Забайкальский края и Кузбасс, а также в Казахстан.

ООО «Стройберг»