Как Тиньков или Жириновский: почему важно развивать личный бренд

Хороший личный бренд может помочь найти новую работу, завязать полезные знакомства, продать товар или услугу, а ещё — усилить бренд вашей компании. Хорошие примеры — Владимир Жириновский и ЛДПР, Олег Тиньков и Тинькофф Банк, Елена Блиновская и её марафоны, Аркадий Новиков и ресторанная империя Novikov Group и другие.

Личный бренд — это не столько сам человек, сколько его образ, репутация, или ассоциации, возникающие при его упоминании. Рассказываем, как это может работать для бизнеса.

Кто может транслировать ценности?

Владельцы бизнеса, топ-менеджеры, ключевые специалисты — каждый из них может по-своему оказать влияние на узнаваемость бренда. Делясь опытом и кейсами, они выстраивают прочную ассоциативную связь между своим профессионализмом и уровнем компании. Для этих задач отлично подходят бизнес-аккаунты, специализированные блоги, участие в качестве спикеров на форумах и конференциях.

Также участвовать в развитии личного бренда могут амбассадоры. Но здесь речь идёт скорее о правильной интеграции в уже состоявшийся личный бренд с помощью классической и нативной рекламы. Подобный путь часто выбирают крупные дизайнерские и косметические бренды, банки, спортивные магазины.

«Для личного бренда очень важна репутация. Потому что если что-то пойдёт не так, это отразится не только на человеке, но и на самой компании. Например, если первое лицо бренда активно транслирует не только профессиональную, но и личную часть жизни, то должны быть чёткие границы. Так, отсутствие излишнего оголения, алкогольных напитков, нецензурной лексики, изображений неприемлемого содержания должно быть взято за правило. Это не говорит о том, что вам нужно притворяться. Просто какие-то скелеты так и должны оставаться в шкафу», — объяснила smm-специалист digital-агентства Zavod Ольга Степанова.

Как начать развивать личный бренд?

Сначала определите миссию, расставьте смысловые акценты, опишите идею. Далее проанализируйте все возможные каналы коммуникации, где вы сможете достать свою аудиторию. Это могут быть как онлайн- (блог, сайт, соцсети), так и офлайн-ресурсы (баннеры, форумы, комментарии в журналах).

«Социальные сети — одна из основных площадок для раскрутки. Это отличный старт для раскачки личного бренда с нуля. Здесь можно экспериментировать, искать единомышленников, вступать в полемику и просто брать информацию у более успешных аккаунтов. Однако без правильно выстроенной стратегии всё равно не обойтись. Контент-план, полная упаковка аккаунта, комьюнити-стратегия — всё это нужно учитывать каждый день и корректировать при необходимости», — добавила smm-специалист.

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