Четыре человека погибли в страшном ДТП на российской трассе

Ещё двое госпитализированы

24 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: 08.мвд.рф

Четыре человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении Hyundai Solaris и Hyundai Accent в Калмыкии, сообщили в местном МВД.

Авария случилась вечером 23 апреля на 89-м километре трассы Яшкуль – Комсомольский – Артезиан.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и два пассажира автомобиля Hyundai Accent погибли, водитель Accent и пассажир Solaris с травмами различной тяжести доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Фото: 08.мвд.рф

Ранее на Алтае при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.