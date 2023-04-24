Четыре человека погибли в страшном ДТП на российской трассе
Ещё двое госпитализированы
24 апреля 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: 08.мвд.рф
Четыре человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении Hyundai Solaris и Hyundai Accent в Калмыкии, сообщили в местном МВД.
Авария случилась вечером 23 апреля на 89-м километре трассы Яшкуль – Комсомольский – Артезиан.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris и два пассажира автомобиля Hyundai Accent погибли, водитель Accent и пассажир Solaris с травмами различной тяжести доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Фото: 08.мвд.рф
Ранее на Алтае при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали.
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