Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 44 тысячи человек

Природная катастрофа произошла 6 февраля

25 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Число погибших при землетрясениях в десяти провинциях Турции выросло до 44 218, пишет ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По информации ведомства, после землетрясений произошло 9136 афтершоков.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года. От толчков в том числе пострадала Сирия.

20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых мощных землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.