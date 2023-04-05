Чистая прибыль барнаульского аэропорта выросла в 4,6 раза

Выручка 2,5 млрд рублей стала рекордной за последние шесть лет

05 апреля 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управляющее барнаульским аэропортом "Авиапредприятие "Алтай" в 2022 году получило 192,2 млн рублей чистой прибыли, что почти в 4,6 раза больше, чем год назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании по РСБУ.

При этом по итогам прошлого года авиапредприятие получило рекордную за шесть лет выручку в размере 2,53 млрд рублей. Пассажиропоток впервые превысил 600 тысяч и составил 627,6 тысячи пассажиров. Относительно прошлогоднего показателя он вырос на 20,5%.

В структуре выручки в прошлом году доходы по авиационной деятельности выросли на 18,5% и составили 684,2 млн рублей, по продаже горюче-смазочных материалов – в 1,8 раза, до 1,76 млрд рублей.