Чистая прибыль барнаульского аэропорта выросла в 4,6 раза
Выручка 2,5 млрд рублей стала рекордной за последние шесть лет
05 апреля 2023, 19:01, ИА Амител
Управляющее барнаульским аэропортом "Авиапредприятие "Алтай" в 2022 году получило 192,2 млн рублей чистой прибыли, что почти в 4,6 раза больше, чем год назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании по РСБУ.
При этом по итогам прошлого года авиапредприятие получило рекордную за шесть лет выручку в размере 2,53 млрд рублей. Пассажиропоток впервые превысил 600 тысяч и составил 627,6 тысячи пассажиров. Относительно прошлогоднего показателя он вырос на 20,5%.
В структуре выручки в прошлом году доходы по авиационной деятельности выросли на 18,5% и составили 684,2 млн рублей, по продаже горюче-смазочных материалов – в 1,8 раза, до 1,76 млрд рублей.
19:34:46 05-04-2023
Волга-Днепр перестала садится в Барнауле. Конец доходам от авиационной деятельности.
20:29:48 05-04-2023
Запустите еще рейсы. Очень неудобно стало летать
20:38:29 05-04-2023
Ну а что ей не вырасти, Москва выкупила всё, и уменьшила зарплату всем ровно пополам примерно с 50 тр до 25, сразу же уволилось 200 человек, вот и выручка.
07:43:21 06-04-2023
Гость (20:38:29 05-04-2023)Ну а что ей не вырасти, Москва выкупила всё, и уменьшила зар... А что вы хотите?У нас свободный рынок и поэтому предприниматели должны чувствовать себя и действовать свободно.
09:43:16 06-04-2023
С чего прибыль то интересно, рейсов почти нет из Барнаула, чтобы улететь куда либо приходится ехать в Нск, что жутко неудобно и отнимает дикое количество дополнительного времени.
11:37:18 06-04-2023
прибыль от заоблачных цен на билеты, дороже в два раза чем из Нск.
14:39:11 06-04-2023
Гость (11:37:18 06-04-2023) прибыль от заоблачных цен на билеты, дороже в два раза чем и... вы прибыль аэропорта рот прибыли авиакомпани не отличаете?
12:55:25 06-04-2023
Кассир:У нас билеты в Москву от 12-ти до 26-ти тысяч рублей.Но,знаете,остались только бизнес классом,все другие уже порасхватали.
13:15:25 06-04-2023
Гость (12:55:25 06-04-2023) Кассир:У нас билеты в Москву от 12-ти до 26-ти тысяч рублей.... Кто-то еще покупает авиабилеты в кассе?..