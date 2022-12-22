Что подарить на Новый год: лучшие подборки от AVplaza.ru

iPhone, AirPods, MacBook, iPad станут отличным подарком для самых любимых

22 декабря 2022, 15:32, ИА Амител

Фото: senivpetro / Freepik

Новый год приближается. И времени, чтобы приобрести подарки для близких, остаётся совсем мало. Да и что бы такое купить? AVplaza.ru подготовил интересные варианты, которые точно понравятся любому современному человеку.

Подарки Apple, которые всегда радуют

Техника Apple дарит настоящий восторг во время каждого использования. Новенький iPhone, умные часы Apple Watch на запястье близкому, стильные наушники AirPods, iPad для всех членов семьи, а ещё MacBook для учёбы, работы и развлечений — вариантов масса. Все эти устройства всегда очень желанны. И всё это есть в ассортименте AVplaza.ru.