Что покажут по ТВ в новогоднюю ночь и выступят ли там уехавшие из России артисты?

Вас ждёт много, очень много песен Shamana

31 декабря 2022, 08:08, ИА Амител

Фото: "Дни.ру"

Съёмки передач, которые покажут россиянам в новогоднюю ночь, начались в Москве. В этом году руководители каналов на фоне проведения СВО и частичной мобилизации решили не оставлять зрителей без «огоньков». Рассказываем, что покажут в новогоднюю ночь по центральным телеканалам и примут ли в них участие артисты, осудившие проведение СВО и покинувшие территорию России.

Что покажут на Первом канале?

Первый канал уже несколько лет подряд показывает 31 декабря большой концерт в стиле «Старых песен о главном». Обычно их вели Иван Ургант и Максим Галкин (признан иностранным агентом). Последний в феврале этого года покинул Россию и находится в Израиле. Команда «Вечернего Урганта» тоже не надеется на возвращение юмористического проекта в эфир. Как пишет «КП», сейчас творческая группа работает над другим шоу — сценарием музыкального новогоднего спецпроекта к Новому году. Есть вариант, что «огонёк» на Первом канале зажжётся в новогоднюю ночь в виде дайджеста любимых песен прошлых лет. Однако сам Иван Ургант, судя по публикациям в СМИ, не появится на Первом канале. Так же как и ряд других артистов, которые высказали нейтральную позицию в связи с событиями на Украине.

Впрочем, у Первого канала в арсенале есть ещё много звёзд, включая Дмитрия Нагиева. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта пообещал журналистам, что в новогоднюю ночь зрителей ждёт много сюрпризов.



«Посмотрите новогоднюю ночь на Первом, она вам обещает большое количество сюрпризов. Вы даже не представляете, насколько это будет ярко и интересно. Мы сделаем всё, чтобы победителей этого конкурса (конкурс авторов русской песни „Автора!“, — прим. ред.) услышали — именно в Новый год в новогоднем шоу Первого канала», — пояснил Аксюта.

Что покажут на телеканале «Россия»?

Там решили не отходить от концепции и покажут зрителям «Голубой огонёк».

Снимают проект на «Мосфильме». Уже известно, кто выступит перед россиянами. Список этих артистов не меняется уже много десятилетий: Игорь Николаев, Александр Буйнов, Николай Басков, Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Пелагея, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Олег Газманов, Денис Майданов, Филипп Киркоров, Валерия и другие музыканты, по творчеству которых мы все соскучились. Среди артистов, кстати, нет Валерия Меладзе и Аллы Пугачёвой.

Впервые в легендарном «огоньке» споёт новая большая звезда SHAMAN, чья композиция «Я — русский» почему-то стала популярной. Шамана вообще в этом году будет очень много и, видимо, вы услышите его по всем каналам.

Также на второй кнопке покажут традиционный песенный фестиваль «Песня года». В эфире телеканала «Россия» программа запланирована на 1 и 2 января 2023-го. В этот раз на «Песне года» выступят всё те же артисты, по которым мы соскучимся за один день: Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев. Ну и, конечно же, SHAMAN. Ведущие «Огонька» — Андрей Малахов и Николай Басков.

Из украинских певиц в этом концерте традиционно участвовала София Ротару, которой в этом году не будет. Также из списка поющих исчезли Александр Ревва, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Что покажут по НТВ?

Как в прошлом году — специальный выпуск «Маски». Как и в обычных эпизодах, жюри угадывает, кто из известных артистов, актёров, блогеров и спортсменов скрывается под одной из масок и исполняет песню. Среди артистов, которые появятся на НТВ, одни сплошные «новые» имена: Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита, Валерия и другие.

Также на НТВ покажут «Новогодний квартирник у Маргулиса». Поклонники проекта знают — это один из немногих праздничных эфиров, где всегда живой звук и хорошие артисты. Впрочем, он должен серьёзно обновиться: в прошлые годы у Евгения Маргулиса появлялись «Би-2», «Сплин», «Машина времени» и другие качественные группы, но сейчас ситуация может измениться. В любом случае, это будет интересный и весёлый концерт, где зрителей ждёт много сюрпризов.

Что покажут по другим каналам?

На СТС в эфире 31 декабря традиционные новогодние «Уральские пельмени», новые выпуски шоу сняли в конце ноября. Отснят новогодний гала-концерт «Романтика романса» для телеканала «Россия-Культура». В концерте выступили: Мариам Мерабова, Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры».

На телеканале ТНТ 31 декабря покажут что-то странное: музыкальный фильм «СамоИрония судьбы», где они сняли почти всех звёзд шоу-бизнеса и комиков своего канала. «Переосмыслят» шедевр Эльдара Рязанова Клава Кока, певец Хабиб, Михаил Галустян, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина.

Филипп Киркоров под душем в образе Ипполита споёт «Цвет настроения синий», а Люся Чеботина исполнит «хит» «Солнце Монако». А вот Семёна Слепакова, судя по всему, в этом заведомо шедевре вряд ли стоит ждать.