Дефицит бюджета за I квартал составил 2,4 трлн рублей

Доходы упали, а расходы за последний квартал выросли на треть

07 апреля 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в первом квартале 2023 года составит 2,4 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

"По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе-марте 2023 года составил 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объёма поступления доходов в первом квартале 2022 года, что связано с сокращением нефтегазовых доходов. При этом в целом по бюджетной системе наблюдается положительная динамика поступления доходов в годовом сопоставлении", – говорится в сообщении.

Предварительный объём расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8,077 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.

В Минфине отметили, что динамика поступления не нефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствует о постепенной нормализации исполнения федерального бюджета в течение первого квартала текущего года и в целом соответствует параметрам закона о бюджете.